¿Casi se pone la de Boca? La confesión poco conocida de Ariel Ortega que sorprendió al mundo River

Ariel Arnaldo Ortega, ex jugador de River Plate, brindó una entrevista a Urbana Play en la que recordó sus inicios en el Millonario. Con la camiseta del club de Núñez, el Burrito disputó 359 partidos, dividido en cuatro ciclos, en donde convirtió 80 goles, levantó siete títulos. A inicios de la década del 90, el hoy ídolo del club estuvo a punto de probarse en Boca Juniors.

"Cuando me fui a probar tenía 16 años y jugaba al rugby en Ledesma. Inicialmente el plan era probarse en Boca e Independiente porque el señor que me trajo tenía contactos ahí. Pero cuando llegamos a Retiro, después de más de 30 horas de viaje en micro desde Jujuy, le dije que no quería ir a ninguno de esos dos clubes, que quería ir a River. Me dijo que no conocía a nadie ahí, pero le respondí que fuéramos igual, que no pasaba nada. Me dejé llevar por el destino", manifestó Ortega con respecto a su primera visita a Buenos Aires.

Y recordó: "Las pruebas en ese momento eran diferentes a las de ahora, había diez número 2, diez número 5 y hacían cambios permanentemente... Pero agarré la pelota, no se la pasé a nadie y chau. Me dijeron que volviera en febrero. No pensé nada en ese momento y me volví a Ledesma".

Para finalizar, se remontó al momento exacto en el que se enteró que era nuevo jugador de River: "Un día estábamos sentados en la puerta de mi casa con mis amigos a las cuatro de la tarde, con 40 grados de calor, en cuero y en patas. Y de repente llega el cartero. Nos saludamos y me dice que tenía una carta de River. La abrí y no lo podía creer, decía que a la semana me tenía que presentar. Me puse a llorar, fui al baño a seguir llorando, mi familia y mis amigos estaban emocionados... todos felices. Saqué el pasaje y vine solo en febrero de 1991"