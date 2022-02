La revelación sobre los penales de Dibu Martínez y el "mirá que te como, hermano": qué pasó en el vestuario

Ya ha pasado más de medio año desde que la Selección Argentina se consagrara en la Copa América de Brasil 2021.

Si bien el conjunto de Lionel Scaloni le ganó la gran final a Brasil en el partido más importante del certamen, todavía quedan secuelas del partido de semifinales en el que la Albiceleste se impuso a Colombia en la definición con tiros desde el punto del penal, con la figura por sobre todos de Emiliano Dibu Martínez.

Sobre esa definición que depositó a la argentina en la final del Maracaná, Germán Pezzella, uno de los futbolistas de aquella noche en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, contó sus sensaciones: “Nosotros estábamos en la mitad de cancha y al no haber gente en una tanda de penales era todo silencio. Y se escuchaba algo pero no se oía con claridad. Lo que más se escuchó fue el ‘te como, te como hermano’. Eso sí se escuchó. Pero el resto se escuchaba que él hablaba pero no se escuchaba con claridad. Y nosotros en ese momento estábamos con los nervios de los penales, con toda la euforia y mucho no entendimos ni le dimos importancia”, explicó.

“Apenas terminó el partido, entramos al vestuario y unos de los chicos puso el video en el que la cámara de atrás del arco captaba lo que él decía; nos moríamos porque no lo podíamos creer. Nosotros mismos le preguntamos: ¿qué te pasaba por la cabeza? Y es lo que te digo, él es así. Capaz te viene de otra persona y decís que es imposible y viene el Dibu y es así. Puede salir con cualquier cosa, en cualquier momento”, explicó el defensor del Betis.

“Él en los penales se sintió con esa confianza, con la personalidad de decir: ‘bueno, tengo que hacer algo más’. Lo hizo, le salió bien y pudimos disfrutar. Pero es lo que te digo, si al Dibu le haces una radiografía de él lo poder ver en su plenitud", completó Pezzella.