La humorada de Mauro Zárate sobre su frase del que perdía la final Boca-River debía irse del país: "Yo me…"

Mauro Zárate habló de su paso por Boca y dejó varios títulos para destacar. Reveló que su hijo le pide volver, brindó detalles de una charla que tuvo con Guillermo Barros Schelotto y recordó una polémica frase que dijo en los días previos a la final entre el Xeneize y River en Madrid. El delantero expresó que el que perdía debía irse del país y recordó sus dichos con una desopilante frase.

"No me arrepiento de lo que dije previo a la final del 2018. De hecho cumplí y me fui de vacaciones a Miami, ja”, expresó en la entrevista realizada por Radio La Red. En la charla, además, confesó porqué se fue a Brasil: "Tengo ganas de jugar, sino me quedaba en casa con la familia. Me pongo a la par de todos, a entrenar. Lo mismo que en el América, me mantiene vivo".

"Me gustó mucho el fútbol brasileño, es un fútbol lindo, que se juega, que todos atacan. Eso se ve en los premios, en que la Libertadores llegan dos brasileños a la final, a la Sudamericana otros dos, tenía ganas de volver a Brasil", agregó y sobre su futuro reconoció: "Me gustaría jugar en la MLS, así que vamos a ver".

"Es entendible, que tuvieron período de llevar jugadores grandes, a algunos no les fue bien y cambiaron un poco la manera, llevaron jóvenes con futuro. Ahí se complica un poco conseguir un equipo lindo, una ciudad linda. Soy pretencioso, por algo estoy en Brasil", finalizó el delantero que con la camiseta de Boca marcó metió 21 goles en 85 encuentros disputados .