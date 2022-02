El enojo de Izquierdoz en plena entrevista al hablar de Riquelme: "Ustedes empezaron con ese…"

"Somos un equipo muy bueno, muy inocente, no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", esa frase la expresó Juan Román Riquelme luego del empate ante Colón y Carlos Izquierdoz fue el primero en salir al cruce del vicepresidente respondiendo que "si fuera tan inocente o lo fueran mis compañeros, no estaríamos jugando en Boca".

Sin embargo, días después y con un par de victorias conseguidas, el capitán de Xeneize habló nuevamente del tema y atacó a la prensa por malinterpretar el sentido de su mensaje: "Mi explicación en ese momento fue para todos los que hablaron cualquier cosa. Acá nos conocemos todo en el mundo de fútbol, sabemos como son las cosas".

"Yo hice una declaración y especifique como venía la mano. Con Román tengo una relación bárbara. Cada vez que ha hablado de mí, lo ha hecho de 10 puntos. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. ¿Qué quilombo vamos a encontrar?. Yo expliqué y sostengo que lo de Román fue sin mala intención, pero ustedes empezaron con ese biribiri que les gusta y mi explicación fue por ellos, con Román está todo bien", explicó molesto durante una entrevista realizada por ESPN.

El Cali fue clave el pasado domingo para que Boca consiga una importante victoria ante Rosario Central en la cancha de Vélez. Marcó el primer gol y estuvo muy firme en el fondo, ante un rival que jugó sin presiones e incomodó al equipo de Sebastián Battaglia que es escolta de Estudiantes en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.