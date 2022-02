El Kun Agüero confirmó su primera tarea en la Selección argentina: qué hará

Sergio Agüero habló de todo y de todos en una rica entrevista que brindó en TyC Sports y confirmó una noticia que alegró al futbolero argentino. Expresó que estará en el Mundial de Qatar acompañando a la Selección argentina pero resta definir el rol que tendrá el ex Barcelona en la delegación. También reveló una charla con Chiqui Tapia donde definieron que irá al sorteo.

"Ir a Qatar, voy. Después hay que ver en qué rol. Fue una linda charla. El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. En estos días vamos a seguir hablando para ver en qué rol y ver si vamos a la conferencia y al sorteo del Mundial. Ahora esta semana vamos a terminar de arreglar todo", expresó.

#Institucional Este lunes, el Presidente Claudio Tapia recibió la visita de @aguerosergiokun en su oficina de #Ezeiza.



El ex delantero de @Argentina recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la Casa del Seleccionado. pic.twitter.com/qRsCkHYj51 — AFA (@afa) February 21, 2022

Y agregó: Lo que siempre le trasladé al Chiqui es que voy a estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar. Quiero ver la manera de buscar un rol para la Argentina. Es muy reciente lo que me pasó y me llegaron ofertas de varios lados, pero quiero disfrutar y estar tranquilo como no podía hacerlo cuando era jugador de fútbol".

La cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, además, compartió imágenes del encuentro entre el Kun y Claudio Tapia, donde hablaron sobre Qatar: "Este lunes, el Presidente Claudio Tapia recibió la visita de @aguerosergiokun en su oficina de #Ezeiza. El ex delantero de @Argentina recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan en la Casa del Seleccionado".