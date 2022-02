La reveladora confesión de Ibrahimovic sobre su paso por España: "En Barcelona no era..."

Zlatan IIbrahimovic, actual jugador del Milan de Italia, está a punto de arreglar la extensión de su contrato con el club de la Serie A por una temporada más. El delantero de 41 años sigue vigente en una de las ligas más importantes del mundo, donde su equipo pelea la punta con el Inter de Lautaro Martínez.

En la temporada 2009/10 firmó como nuevo jugador del Barcelona, recientemente coronado campeón de la UEFA Champions League y dirigido por Pep Guardiola. El Sueco llegó al Culé proveniente del Inter y por una suma de 46 millones de euros, más el pase de Samuel Eto'o al elenco italiano.

"Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina”, manifestó el delantero, que en España se coronó campeón de La Liga 2009/10, Supercopa de España 2009, Supercopa de España 2010, Supercopa de Europa 2009 y Mundial de Clubes 2009, ganándole la final a Estudiantes de La Plata, dirigido en aquel entonces por Alejandro Sabela.

“Adriano me llamó y me dijo: 'Esta vez vas a volver a Italia y jugar en el Milán'. Vino a mi casa y me dijo 'No me levanto hasta que aceptes'. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz", expresó el jugador, que el 28 de agosto del 2010 fue cedido al Rossonero.