La impresionante racha de Boca jugando de local fuera de la Bombonera

Por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors se mudará de estadio y recibirá a Rosario Central en el estadio José Amalfitani. El cambio de localía se debe al mal estado del campo de juego que presenta la Bombonera luego de los trabajos que se realizaron durante el primer mes del año.

Tras el debut en el certamen, que fue con empate 1-1 ante Colón de Santa Fe, quedó evidenciado el mal estado del campo de juego, el cual fue blanco de muchas críticas. El Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, tomó la decisión de elegir otro escenario, al menos por dos fechas, para darle descanso al campo de juego.

A lo largo de sus 116 años de historia, no es la primera vez que el Xeneize hará de local en otro estadio que no sea el Alberto J. Armando. 171 fueron los partidos en los que el club debió hacer de local en una cancha que no fuera la suya. ¿El resultado?, más que positivo: 96 victorias, 41 empates y 34 derrotas.

En el estadio que recibirá al Canalla (el de Vélez Sarsfield) fue anfitrión en 26 oportunidades, de las cuales cosechó 16 triunfos, 6 empates y 4 derrotas. A continuación, las últimas 10 presentaciones de Boca Juniors fuera de la Bombonera, en las que cosechó ocho triunfos y dos empates: