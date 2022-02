La confesión de González Pires que enloquece a los hinchas de River: "Volví a Argentina porque..."

Leandro González Pires, que volvió a River Plate en el último mercado de pases, se perfila para ser titular en la visita del Milonario a Newell's de este domingo. El defensor central, surgido en las divisiones menores del club de Núñez, ocupará el lugar del chileno Paulo Díaz, quien no bajó por tener síntomas compatibles con coronavirus.

"Volví a Argentina porque River significa mucho para mí, pasé una vida entera adentro del club. Esta oportunidad me agarra en otra situación de mi vida. Y River es importante para la carrera de un jugador. Vengo a sumar, a aportar mi granito de arena y a dar lo mejor de mí", manifestó.

Además, sobre su paso por el Inter Miami, de la Major League Soccer, expresó: "La experiencia fue positiva. El paso por Bélgica no me encontró de la cabeza totalmente preparado como sí en Estados Unidos. Con otra edad, con otra madurez. Ahí me fue muchísimo mejor". Y agregó: "El paso por la MLS fue súper positivo. Tuve entrenadores que me hicieron crecer mucho de la cabeza y eso me ayudó al desarrollo del jugador".

"Lo que más me gusta de la liga argentina es la competitividad, me parece que todos los equipos juegan a morir y dan el máximo. Eso genera una competencia que del más grande al más chico puede haber sorpresas. Es interesante y apasionante desde ese lugar", contó.

"El fútbol argentino te va poniendo en distintos escenarios: parece que vas a jugar a canchas que son muy difíciles, donde te hacen todo para que te sientas incómodo y que el local tenga la ventaja. El público local influye un montón, los equipos no te regalan nada. Se juega con una exigencia enorme", expresó.

Para finalizar, se refirió a los objetivos que trazados para la actual temporada. "El objetivo de River es tratar de competir en todos los torneos, tratar de llegar a lo más alto y luego dependerá de nosotros y de nuestra capacidad el poder estar a la altura. Mi sueño es salir campeón acá con River. Ganar una Copa, un trofeo, sería muy emocionante después de todo lo que viví en el club".