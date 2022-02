Lionel Scaloni, su análisis de la victoria y una contundente advertencia

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, volvió a remarcar que "falta mucho para el Mundial" luego del triunfo 1-0 ante Colombia en Córdoba por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas y advirtió que "sólo uno tiene el puesto asegurado", en obvia referencia al crack rosarino Lionel Messi.

"Falta mucho para el Mundial. Todos demuestran compromiso y ganas de querer estar. Nadie tiene el puesto asegurado, salvo uno, como siempre dije", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el estadio Mario Kempes de Córdoba.

"Acá no hay que relajarse. Todos forman parte del proceso, pero en la cancha hay que rendir. Los jugadores que estuvieron hoy aprovecharon su oportunidad", indicó Scaloni, quien no pudo contar con futbolistas como Messi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, entre otros.

"No sólo teníamos bajas, sino que debimos improvisar para tapar algunos puestos. Seguimos adelante con estos convocados que vinieron a aportar lo suyo y, al final, salió bien", señaló el seleccionador argentino. "Teníamos la posibilidad de llamar jugadores del medio local, pero preferimos no exponer a futbolistas que no están compitiendo en este momento", indicó.

Scaloni resaltó la comunión entre el equipo y los hinchas: "La gente está identificada con el equipo y eso es lo más importante. Tuvimos que ganar algo para el reconocimiento, pero ya antes de eso se valoró el trabajo de los chicos. Ojalá siempre sea así. Cuando está esa comunión es difícil que nos ganen. No nos van a dejar tirados, y es un hecho", puntualizó.