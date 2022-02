La fuerte reflexión de Guillermo Barros Schelotto tras ser vapuleado por Brasil y despedirse de Qatar

Paraguay sufrió una dura derrota con Brasil (0-4) y quedó sin posibilidades de pelear por un lugar en Qatar. Desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto, la albirroja no ha podido ganar y luego del partido disputado en Belo Horizonte, el mellizo realizó una fuerte reflexión sobre lo sucedido, pidió humildad y advirtió que construirá una nueva selección.

"Lo más importante es que la derrota nos aleja del próximo Mundial. Debemos ser demasiados humildes y reconocer el momento que nos toca vivir. Tratar de ubicar el por qué en los últimos años no hemos llegado a tener buenos partidos que nos den buenos resultados para estar en el Mundial y, a partir de mañana, empezar a trabajar del futuro", expresó.

Y agregó: "Debemos ser conscientes de esta situación, responsables de esta situación y desde mañana armar un equipo. Lo que queremos a partir de ahora es construir un nuevo equipo, un equipo que ilusione a la gente, un equipo que en el tiempo se pueda presentar en cualquier situación que le toque jugar, y esté en las mismas condiciones del rival. A partir de mañana ese es el trabajo".

"Estos dos partidos que vienen nos van a servir para construir una nueva selección. Creo que no podemos dejar tirado el tiempo y pensar que las próximas Eliminatorias serán en dos años", cerró el ex entrenador de Boca. En la última doble fecha, que se disputará en marzo, Paraguay recibirá a Ecuador y visitará a Perú. En 16 jornadas, la selección solo ganó dos partidos: 1-0 y 2-1 vs. Venezuela, la última en la clasificación del certamen, y lleva siete partidos sin poder marcar goles.