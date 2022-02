La confesión de Roger Federer que lamenta el mundo del tenis

Roger Federer, ex número uno del Ranking Mundial de la ATP, disputó su último partido a inicios del mes de julio del año pasado. El partido correspondía a los cuartos de final de Wimbledon, en donde cayó en sets corridos ante el polaco Hubert Hurkacz.

“Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios. Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis”, manifestó el suizo.

Y añadió: “En abril o mayo sabremos más cosas. En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio y mañana lo volveré a hacer. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas”.

Para finalizar, se refirió al gran título obtenido por Rafael Nadal en el Abierto de Australia: “Hace unos meses bromeábamos con que los dos íbamos con muletas. ¡Qué partido! a mi amigo y gran rival Rafa Nadal. Felicidades de corazón por convertirte en el primer hombre en ganar 21 títulos de Grand Slam en solitario. Increíble. Nunca subestimes a un gran campeón. Tu increíble ética de trabajo, dedicación y espíritu de lucha son una inspiración para mí y para innumerables personas de todo el mundo. Estoy orgulloso de compartir esta época contigo”.