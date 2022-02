Cuántas son las chances reales que tiene Argentina de ganar la Copa Mundial de fútbol

El periodista y analista deportivo, Miguel Simón, es columnista diario de Uno Nunca Sabe, el programa de la primera mañana de MDZ Radio. Hoy visitó los estudios centrales de la radio, en Mendoza, y analizó desde aquí el desempeño de la Selección argentina en el partido de ayer ante Colombia y de cara a la Copa Mundial de fútbol, Qatar 2022.

La Selección argentina de fútbol venció ayer 1 a 0 a Colombia y así acumula 29 partidos invictos con Lionel Scaloni como director técnico y "jugando bien, en línea ascendente", dijo Miguel Simón.

En base a esto, se le consultó al especialista si para Argentina, 'debería empezar mañana el mundial', por los comentarios que circulan ya en redes sociales y en diferentes programas deportivos. "Yo no estoy seguro de eso. Creo que el equipo debe seguir conformando una identidad, que cada vez es más fuerte, que para el Mundial falta y que le puede venir bien a la selección seguir sumando minutos, rodaje y alguna prueba contra la intensidad de un equipo europeo".

De todos modos, siempre desde su punto de vista, con equipos europeos esta selección no tendría grandes problemas, "no es que veo al equipo europeo como un 'cuco', sí que van a encontrar otro grado y otro tipo de dificultad y sería bueno tenerlas, aunque sea de manera amistosa, aunque para mí no tiene un carácter decisivo. Pero sería positivo seguir teniendo un par de pruebas, continuar agregando minutos antes de la Copa del Mundo. No lo veo mal".

Además, adujo Miguel Simón: "hay otro detalle, si el Mundial fuera mañana, Lionel Messi no estaría al 100%. Porque Messi no viene de una buena temporada y también tuvo covid. Sabemos la repercusión que tiene el coronavirus: para algunos son nulas pero hay un montón de jugadores que uno no entendía el bajón de rendimiento y cuando vas al historial clínico te das cuenta de que pasaron por covid. No es casualidad".

"Pero, más allá del covid de Messi, él no ha tenido tanta continuidad en su equipo y ha pasado por un momento traumático, esto de cambiar de ciudad y de costumbre familiar. Me parece que este año a Leo le va a venir bien. Hay imponderables, claro, que ojalá que no pase ninguno. Cuando lo pisó (Miguel) Borja ayer a Dibu Martinez me preocupé, porque fue un pisotón importante", dijo Simón.

La selección gana sin Messi

A pesar de que en los últimos dos partidos, ante Chile y ante Colombia, Messi no fue convocado, la Selección jugó bien y ganó. "Porque me parece que el equipo, como decía Scaloni, tiene un compromiso y ya sabe pautas y patrones de juego. No creo que la Selección argentina sea una máquina perfecta ni mucho menos, pero tiene la idea de juego, el patrón y ciertos movimientos que ellos deben conocer mejor que nosotros. Yo tampoco es que identifico tantos movimientos del equipo argentino, pero es un equipo que ha mostrado oficio, que tiene variantes, ha sabido ponerse en ventaja (un partido puede ser ocasional, pero lo viene haciendo reiteradamente), tiene un arquero sólido que se equivoca muy poco, una defensa que responde y además los jugadores de adelante están incorporando algunos movimientos y triangulaciones que el equipo no tenía", analizó.

Por eso, "cuando decíamos hace 6 meses 'que venga el Mundial de Qatar', yo decía 'no', porque el equipo tiene que seguir trabajando algunas cuestiones de movimientos, triangulaciones y concientización de esas posibilidades".

Finalmente, Miguel Simón resaltó lo que despierta esta Selección de cara a la Copa del Mundo 2022: "Generamos eso de que el oponente piense 'a ver cómo le ganamos a este equipo'. Ya clasificada, la Selección jugó 2 partidos complicadísimos y sin embargo, no pudieron con ella. No fue casual lo que hizo Argentina contra Chile y Colombia. A Uruguay, la Selección le ganó sin tanto apoyo en el desarrollo, en cambio es estos dos partidos justificó el triunfo. No te digo que es el Barcelona de Guardiola, pero el equipo está intenso, sólido y tiene claro cómo jugar".