Dorina Guillén, ex de Juan Sebastián Verón, dejó mal parada a la Brujita: "Me sentí..."

Juan Sebastián Verón fue acusado por una exnovia de fraude emocional. Dorina Guillén salió con el ídolo de Estudiantes de La Plata durante 2021 y en una entrevista confesó por primera vez su calvario con el exfutbolista, con infidelidades y engaños.

Según narró, Dorina se sintió decepcionada tras varios meses de amor porque él le prometió sueños que “nunca iba a cumplir”. Al igual que sucedió con la separación por infidelidad de Fernando Gago y Gisela Dulko, esto puede ser un escándalo que traerá cola.

“No voy a ignorar algo que es cierto, es algo muy duro y yo tuve una relación de varios meses, casi un año con él, pero me costó mucho superarlo, entonces hoy me cuesta mucho hablar” , comenzó diciendo cuando le preguntaron a John Etchegoyen en su programa Metro Live. Además, la bailarina también habló en la pantalla de América.

El momento en el que se sintió engañada porque no era la única mujer en la vida del presidente de Pincha, en aquel momento: "Me enteré que estaba saliendo con otra chica y tuve un problema sentimental. Él siempre llegaba a la casa, me traía el dulce de membrillo, que es mi pastel favorito, la relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador, me ayudó mucho con mi departamento pero no es un tema que me haga bien”.

“Cuando me enteré que él estaba teniendo una relación con otra chica, traté de hablarlo con él, y me sentí muy dolida. Me había prometido muchas cosas”, expresó con tristeza. Y contó cuáles eran sus planes juntos y cómo era su día a día, como pareja consolidada: “Teníamos un viaje pendiente a Indonesia juntos, era cocinar juntos, tomar helado, en pareja digamos, para mí Juan Sebastián Verón era mi pareja, las etiquetas no faltan, lo cuidé mucho", cerró su relato la ex de Juan Sebastián Verón.