Bermúdez reveló por qué Boca primero fue por Ángel Romero y luego por Óscar: "Battaglia nos dijo..."

Una de las historias más largas que tuvo el mercado de pases del fútbol argentino fue la trunca llegada de Ángel Romero a Boca. Como es de público conocimiento, el delantero paraguayo finalmente optó por viajar a México para vestir la camiseta del Cruz Azul y quien sí llegó al barrio de La Boca fue su mellizo, Óscar, el volante ex Racing y San Lorenzo. Este fue un movimiento tan repentino y sorprendente por parte de la dirigencia xeneize que dejó pensando a los hinchas en por qué no se dio antes su incorporación.

Jorge “Patrón” Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, reveló las razones por las que fueron primero por Ángel y luego por Óscar Romero, quien firmó de manera sorpresiva con el Xeneize: “No fue imprevisto, cada una de las situaciones llevaron su tiempo y sus formas [...] Primero pensamos en Ángel, pero no es una falta de respeto hacia Óscar haberlo traído si antes estábamos interesados en Ángel. Después de hablar en varias ocasiones con el cuerpo técnico, se entendió que las características de Óscar serían importantes para nuestro plantel”, explicó el dirigente colombiano.

Bermúdez, que fue el capitán de la etapa más exitosa de la historia del club de La Ribera, relató al detalle cómo se dio la llegada de Romero a Boca: “Después de que se concretó lo de Figal, hablando en varias ocasiones con nuestro cuerpo técnico se entendió que las características de Óscar serían importantes para nuestro plantel. Dejamos de tener el foco únicamente en Ángel y pensamos ‘¿y si Óscar es el jugador que en el mediocampo nos da el nexo?’ Sebastián (Battaglia) nos dijo 'el nexo no está claro' [...] Entonces nos empezamos a dar cuenta de que lo que teníamos en el plantel era una invitación a tener un jugador en esa posición. '¿Y si está Óscar?', dijimos. Es un jugador que tiene 29 años, de selección, que ha hecho cosas importantísimas, ¿por qué no va a ser ese jugador? Y con Román se empezó esa conversación. No fue una cosa de un día para otro y tampoco fue porque no pudimos traer a Ángel”, afirmó el Patrón.

Hasta la llegada del paraguayo y con la ida de Cardona, Boca solo contaba con Aaron Molinas para el puesto de enlace, enganche o "nexo", como lo llamó Bermúdez. Más abajo aparece Vicente Taborda, otro juvenil.

Óscar Romero, que fue anunciado oficialmente en las redes sociales de Boca como nuevo refuerzo y vestirá la camiseta número 11, llega al Xeneize para darle algo que, según Bermúdez, no tenía el plantel de Battaglia: “Estamos muy contentos y orgullosos del plantel que tenemos. Tenemos muchas variantes en el mediocampo como Molinas, Medina, Almedra, Pol, Rámirez… pero Óscar puede aportar lo suyo y meterse en la linda disputa por ser el titular”, reconoció el ex jugador colombiano.

Con la llegada del paraguayo, Battaglia tendrá un problema que a todos los entrenadores del fútbol argentino le gustaría tener: muchos jugadores de gran calidad y distintas características para formar un mediocampo de Boca que necesita brindarle buen juego a la delantera poderosa que forman Darío Benedetto y Sebastián Villa, como ambos reflejaron en las primeras fechas de la Copa de la Liga Profesional.