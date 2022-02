Bermúdez, enojado por cómo la prensa trató el contrapunto entre Riquelme e Izquierdoz: "Hubo mala intención"

Jorge Bermúdez se mostró enojado con el periodismo por cómo trató las declaraciones de Carlos Izquierdoz a raíz de las fuertes definiciones de Juan Román Riquelme sobre el equipo de Battaglia. “Esa mala intención de sacar de contexto les restará posibilidades de conseguir entrevistas con los jugadores de Boca”, afirmó el Patrón.

El miembro del Consejo de Fútbol destacó que “alrededor del club hay mucha gente que quiere buscar el problema o crearlo cuando no existe”. Además, añadió: “La verdad es que lo estamos haciendo muy bien y tenemos una excelente relación interna con la plantilla. Incluso con Cali, que es nuestro capitán y un emblema en la cancha ” .

Respecto a lo dicho por Riquelme fue contundente. “ No hubo mala intención, fueron declaraciones futboleras y sin ánimo de causar daño . No era una lápida para la espalda de alguien. Roman lo dijo, no un político o un extraño. No hagamos algo grande que no lo es”, afirmó en declaraciones a a TyC Sports.

Las frases de Riquelme e Izquierdoz

La polémica surgió luego de que el vicepresidente segundo del club y líder del Consejo de Fútbol opinara sobre algunas situaciones que se habían originado en el partido del día anterior ante Colón en la Bombonera. “Somos muy buenos, inocentes. No hacemos tiempo ni cortamos el juego” , expresó. Y luego dio un ejemplo puntual de Salvio, cuando siguió una jugada tras recibir un foul de Lértora, quien estaba amonestado. "Yo no me hubiera levantado para seguir la jugada y el árbitro tenía que echar a Lértora. Pero el Toto, que es más bueno que el agua, quiso hacer el gol", puntualizó.

Izquierdoz fue consultado tras la victoria con Aldosivi y deslizó que “está claro que hubo un despiste que no debió pasar, pero la frase de Román fue futbolera y sin mala fe”. Cali había argumentado: “Llevo 15 años jugando al fútbol y si fuera tan inocente no jugaría en Boca, al igual que mis compañeros” .