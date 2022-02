El delicado presente que atraviesa Simeone en el Atlético de Madrid: "Empezó a notar que..."

Atlético Madrid cayó en su partido reprogramado, correspondiente la vigésimo primera fecha de La Liga, ante Levante por 1-0. El Colchonero perdió ante el último de la tabla y dejó escapar una gran oportunidad para volver a posicionarse entre los primeros cuatro equipos de la tabla, que son aquellos que asegurarán su lugar en la próxima fase de grupos de la UEFA Champions League, el objetivo que cada año el club le fija a Diego Simeone para el torneo doméstico.

La situación no es la mejor para el Cholo. Su equipo perdió la identidad que lo caracterizaba y, como si fuera poco, medios españoles aseguran que el DT "no siente el apoyo total desde dentro del club, y eso no le gusta", tal como informó Manu Carreño en el programa El Larguero de Cadena SER.

“Los atléticos empiezan a preguntarse qué está pasando. El equipo es un esperpento, es irreconocible. No se parece al Atlético del Cholo, ¿qué está pasando? No hay una varita mágica. Simeone empieza a notar que no todo el mundo está con él. Simeone es dios en el Atlético porque se lo ha ganado, pero los dioses en el deporte no son eternos. No digo que el Cholo haya dejado de serlo, pero va camino de ello”, manifestó el presentador de radio y televisión.

También, el español agregó: “A lo mejor hay gente que le da la palmadita en la espalda, pero empieza a desconfiar de él. En el club no dudan de la capacidad del Cholo, aunque ven una desconexión entre el equipo y el entrenador. El Cholo empieza a sentir que no todo el mundo está con él y eso le saca le toca las narices, aunque públicamente no lo vayan a decir. En el Atlético de Madrid este año ha habido conversaciones con algún entrenador. Lo que otros años era impensable... ahora hay entrenadores que han dicho ‘aquí estoy yo por lo que pueda pasar’. A final de temporada pueden pasar muchas cosas”.

En sus últimas 10 presentaciones correspondientes a La Liga, Atlético Madrid sumó tan solo 10 unidades y, además, recibió 20 goles, un promedio de dos por partido. Como si fuera poco, en sus cinco últimos partidos no logró mantener su valla invicta. Como si fuera poco, el próximo miércoles recibirá a Manchester United por los octavos de final de la UEFA Champions League.