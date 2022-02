Lapidaria respuesta de Ruggeri a Goycochea tras su picante comentario: "Vos prestás plata y..."

Oscar Ruggeri ha tenido grandes peleas a lo largo de su carrera como futbolista, pero también ha librado algunas batallas mediáticas desde que está como panelista, primero en Fox Sports y después en ESPN. Una vieja historia se reabrió días atrás cuando Sergio Goycochea, que compartió plantel con el “Cabezón” en la Selección argentina desde el Mundial de Italia 1990, apuntó con todo contra el ex capitán albiceleste al afirmar que no iría nunca a comer con él.

"Esta semana no tengo ganas, la semana que viene tampoco (risas). Puede ser que nunca tenga ganas (de ir a comer con Ruggeri). Fue un gran jugador, campeón de todo, gran capitán. ¿Como persona? No lo sé, es muy difícil (responder), prefiero pasar para evitar polémicas", dijo Goyco en una entrevista con El Show del Regreso, de Radio Ensamble.

Al igual que en su época de jugador, Ruggeri salió con los tapones de punta apenas le dieron la oportunidad de hablar en el primer programa de ESPN F90 de la semana: “Yo soy siempre el difícil. Siempre soy el difícil, en este país es todo al revés”, respondió el campeón del mundo en México 86, con un tono sarcástico en clara respuesta a los dichos de Goycochea, que aseguró que el nacido en Corral de Bustos fue un gran jugador y capitán pero era difícil como persona.

Pero eso no sería nada en comparación a lo que seguiría luego. Ruggeri volvió a reflotar el motivo de la pelea entre dos históricos referentes de la Selección argentina: “Vos prestás plata y cuando la reclamás sos el difícil”, agregó el “Cabezón”, a quien se lo vio realmente molesto por los dichos de Goycochea..

Ruggeri y Goycochea, dos pesos pesados de la selección que están enfrentados hace mucho tiempo.

Mientras los demás integrantes del programa hacían algunas acotaciones con intenciones de alimentar el fuego, Ruggeri tiró con más munición pesada: “No devuelven la plata y uno es el difícil… ustedes dicen ‘uuuh, uuuh’ porque no tienen ni idea. Ustedes no la sacaron y la pusieron, no era un vuelto”, dijo el bicampeón de América con la celeste y blanca.

Además, le preguntaron a Ruggeri si era “rúcula”, haciendo referencia a si se trataba de dinero en dólar estadounidense, y Ruggeri retrucó: “Era rúcula sembrada del norte al sur del país, la granja completa”, en alusión a qué se trató de una gran cantidad de plata.

Qué dijo Goycochea sobre la pelea por plata con Ruggeri

Según explicó el propio Goycochea en el pasado, es cierto que la fractura de la relación se debe a una deuda monetaria por una hipoteca en la que Ruggeri ayudó al suegro del exarquero, pero su relato difiere del que brindó el exdefensor en el mediodía del lunes: “Me extrañó que Oscar dijera que yo le debía plata y que no me podía encontrar. Tengo hace años el mismo número de celular. Era fácil encontrarme. Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie”, contó en 1999.

Ruggeri y Goycochea ganaron dos títulos con la selección argentina.

"Lo que pasa es que cuando hay plata de por medio se puede reaccionar de cualquier manera. Yo tengo la conciencia tranquila, no me escapé de nadie", agregó. Y explicó: "Esto es lo que pasó: le pregunté a (Guillermo) Cóppola si tenía la posibilidad de conseguir una plata para mi suegro. El me dijo que sí y después de unos días, junto con Ruggeri y Pumpido, me contó que iban a invertir ellos".

"Se hizo un negocio, una hipoteca, no se les pudo pagar y se terminó con un remate donde ellos se quedaron con la propiedad. De amiguismo no se hizo nada. Si bien fue para mi suegro, yo sólo hice el contacto. A la distancia me arrepiento. Pero si hubiera salido bien el negocio, ¿me habrían llamado para repartir los intereses por haber hecho el contacto?", preguntó desafiante en aquella entrevista con Clarín de fines del siglo pasado.