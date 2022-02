Turismo Carretera: el motivo por el que dos históricos no podrán correr la primera final de la temporada

Este domingo se disputarán las series y la primera final de la temporada 2022 del Turismo Carretera en Viedma, actividad que tendrá la ausencia de dos históricos pilotos que se volvieron a casa por roturas mecánicas. Se trata de Lionel Ugalde y Emiliano Spataro, quienes al no conseguir motores de repuesto decidieron no correr.

"Me tengo que volver a Mar del Plata porque no conseguimos un motor de repuesto. Se nos rompió el cilindro seis y ahora tenemos que hablar con el motorista como podemos resolver esta situación. Hace varias carreras me viene pasando lo mismo y es una situación complicada", expresó Ugalde. Situación similar la que vivió el de Lanús, quien puso en pista un flamante Torino.

Mauricio Lambiris (Ford), autor de la pole, Agustín Canapino (Chevrolet) y Juan Pablo Gianini (Ford) largarán desde la primera posición en sus respectivas series teniendo en cuenta que fueron los tres mejores de la clasificación disputada ayer, donde Matías Rossi estuvo en pista con el Toyota Camry y finalizó en la 44ta posición.

A las 9.55, 10.20 y 10.45 la categoría más popular del país disputará sus tres baterías, a cinco giros cada una. A las 12.10 se largará la final del TC Pista, a 20 rondas o 40 minutos como máximo, y a las 13.20 se iniciará la final del TC, a 25 vueltas, o 50 minutos de duración, que se verá en vivo por la Televisión Pública.