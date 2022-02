Turf: Rapidito fue una máquina de correr

El turf de la provincia de Mendoza se presentó hoy en el Hipódromo por primera vez en la temporada 2022. El estreno contó con buena cantidad de público en las tribunas, a pesar de que la programación no era para nada espectacular. Los aficionados al deporte de los reyes volvieron a darle su apoyo a la actividad y ese es todo un síntoma. En materia organizativa de carreras hubo un atraso de casi 15 minutos cuando se disputó la última y también fue anulada la cuarta competencia del programa. Se había conformado con tres y uno de los anotados faltó a la cita. A esta altura está más que claro que dar cuadreras con tan pocos anotados implica muchos riesgos, tal vez habría que volver a la reglamentación de cuatro anotados como mínimo en las “cortas” (salvo que sean clásicos grandes o carreras de mucho compromiso de parte de los propietarios).

En lo que se refiere a lo estrictamente turfístico hubo buenos rendimientos. El gran abandero del día fue el bueno de Rapadito, quien demostró su gran nivel imponiéndose por varios cuerpos en el Clásico “Carnaval”. El ahora pupilo de Florindo Catapano ya había dado algunss muestras de su calidad en nuestra pista e incluso ganando en La Plata en 2021. Hoy tomó la vanguardia a poco de largar y terminó doblegando por seis cuerpos a Escaramuza Scat, de gran carrera.

El ganador fue conducido al triunfo por Cristian López (que está en una muy buena racha) y empleó el tiempo de 1’ 6” 1/5 para 1100 metros. Todo lo de Rapadito fue muy bueno por todo concepto.

Entre las largas se destacó también la victoria del tordillo Lord Triumph (Cima de Triomphe) quien salió de perdedor doblegando por diez cuerpos a Mem’s Rock y seguramente será anotado en el Clásico “Vendimia” de marzo próximo.

Entre las cuadreras el clásico del día fue para la buena de Deseada, la de Carmelo Delgado impuso sus condiciones para vencer por dos y medio cuerpos a Soy Así en 22” 1/5 para cuatro cuadras.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura será compartida por Facundo Campos, Juan Taini y Rodrigo Argüello. Todos redondearon muy buenos dobletes. Campos ganó con Lord Triumph y Emper Way. El cuida Juan Taini con Emper Way y Looking Down. Mientras que Rodrigo “Coco” Argüello ganó el clásico cuadrero con Deseada y un carrerón con Campion en la de de ganadores de dos y tres. Felicitaciones para todos ellos.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se desarrollará el próximo domingo 20 de febrero en San Luis con la disputa del Clásico “Vicente Dupuy”. Mientras que en Mendoza la actividad retornará el 6 de marzo, día en que se correrá el tradicional Clásico “Vendimia”.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SEÑOR LANATO (2017)” - (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MUÑECO TERRIBLE 57 S. Fernández

2° WILD MASTER 56 W. Escudero 1 ½ cpos

3° VERSO TOP 54 F. Campos ½ cpo

4° ANY OTHER DAY 53 J. Gómez 9 cpos

U° RICKY JOY 54 E. Gaete 22 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 5,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,60. Tiempo: 1’ 25” 4/5. Por: Treasure Beach y Muñeca Fina, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Sport de MDZ on Line.

2da carrera

Premio: “EL CHOLO” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ADINERADA 58 R. Zapata

2° ER TALENTOSO 58 S. Fernández v/mínima

3° SPRING EVER (*) L. Escudero 61 distanciamiento

U° JEFE 59 R. Argüello 4 cpos

(*) Distanciada del 1ro al 3er puesto por las molestias ocasionadas a Er Talentoso.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 14,50. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Candidata de MDZ on Line.

3 ra carrera

Premio: “ORANGE NUGGET (2019)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LORD TRIUMPH 54 F. Campos

2° MEM’S ROCK 10 cpos

3° MISTER LETHAL 57 A. Flores 1 cpo

4° CARNOUSTIE 53 E. Gaete 1 ½ cpos

5° PUCHI 57 J. Luna 1 ½ cpos

6° BARÓN SUREÑO 55 J. Gómez 19 cpos

U° JORDAN SPEED (*) 58 R. Argüello 4 cpos

(*) Distanciado del 3ro al último puesto por faltarle peso a su jinete.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 1,90. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,65. Dividendo de la Trifecta: $ 12,70. Tiempo: 1’ 19”. Por: Cima De Triomphe y Lady Mulan, de 4 años. Cuidador: D. Mignani. Stud: Don Coco. Candidato de MDZ on Line.

4 ta carrera

Premio: “A CLASIFICAR” – (Extraoficial) – 600 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

5 ta carrera

Premio: “MARCUS TRAIANUS (2021)” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WAY 54 F. Campos

2° RACULA INC 53 (*) E. Gaete 3/4 cpo

3° PONIATOWKA 57 J. Luna 3 cpos

U° DERROCHONA SOY 55 J. Gómez 15 cpos

(*) Reclamó contra la ganadora y no prosperó.

No corrieron: (1) GREEN GUITA, (3) CASSIA ANTICA, (5) ATORRANTA ISLAND, (8) RUN LUH. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 5,35. Dividendo de la Trifecta: $ 4,25. Dividendo de la Trifecta: $ 32,20.Tiempo: 1’ 7” 2/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 3 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

6ta carrera

Premio: “SOS BACÁN (2016)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAMPION 56 R. Argüello

2° ORIENTAL DUBAI 57 S. Fernández ½ cpo

3° LOS PASOS 53 F. Campos 3 cpos

4° CAZCABEL 54 E. Gaete 1 cpo

5° YOCO EMBRUJADO 57 J. Luna 1 cpo

6° QUINCY STRIPES 56 A. Flores ¾ cpo

U° LACTANTIUS 53 J. Gómez ¾ cpo

No corrieron: (2) CAVILOSA, (8) TOP LEOPARD. Dividendo del Ganador: $ 6,50. Dividendo de la Combinada: $ 15,50. Dividendo de la Trifecta: $ 7,30. Dividendo de la Trifecta: $ 113,45. Tiempo: 1’ 18” 2/5. Por: Sidney’s Candy y Centuriana, de 4 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: La Nueva Ilusión.

7 ma carrera

Premio: “BRUCKS LOGRADO” - (Exraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOOKING DWON 62 J. E. Alves S.

2° SEATTLE BAR 58 S. Fernández ½ cpo

3° EL BUSCAPLEITOS 58 R. Zapata 3 cpos

U° ARISIN 58 R. Argüello pczo

Corrieorn Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,75. Dividendo de la Combinada: $ 8,65. Tiempo: 28” 1/5. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “CARNAVAL” – (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RAPADITO 59.5 C. López

2° ESCARAMUZA SCAT 53 J. Gómez 6 cpos

3° KING RULER 59.5 S. Fernández 1 cpo

4° CARRY CITY 62 J. E. Alves S.

U° DORAL SEATTLE 59.5 F. Campos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 40,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 15,85. Tiempo: 1’ 6” 1/5. Por: Expressive Halo y Rapada, de 4 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: Tres Reinas. Sport de MDZ on Line.

9na carrera

Clásico: “APERTURA TEMPORADA CUADRERAS” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DESEADA 58 R. Argüello

2° SOY ASÍ 58 C. López 2 ½ cpos

3° SINAN 58 R. Zapata 2 cpos

U° LÍRICO AL 59 L. Escudero 1 ½ pos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 4,65. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos. Enemiga MDZ on Line.

10ma carrera

Premio: “MOJITO BAY” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PAMPITA 60 L. Escudero

2° GOOD MIRKO 58 R. Argüello 2 cpos

3° AIRE PURO 61 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

4° SEÑORIAL OBI 58 R. Zapata 3 cpos

U° MUÑECO BANKER 58 S. Fernández 4 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,50. Dividendo de la Combinada: $ 44,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 11,40. Tiempo: 33” 1/5. Cuidador: F. González. Stud: Don Alfonso. Enemiga MDZ on Line.