Por qué Juanfer Quintero todavía no puede debutar oficialmente en River

Luego de su actuación en el amistoso ante Vélez, los hinchas de River se ilusionaron con el nivel de Juanfer Quintero. El colombiano ingresó en el complemento y levantó a un Monumental repleto, que aplaudió cada toque de uno de los "héroes de Madrid". Sin embargo, Marcelo Gallardo no puede tenerlo a disposición para el partido con Unión por un desconocido detalle.

Durante la conferencia realizada ayer por la tarde, le consultaron sobre la chances del cafetero en su equipo y confesó: "Si va a jugar es porque se lo gana, y si no será otro jugador. Pasa por ahí. Pero primero tenemos que ver, todavía no recibimos la habilitación de desde China así que hoy no está habilitado, mañana no sabemos. Para calmar un poquito las ansiedades...".

De igual manera, y teniendo en cuenta esa última frase, el Muñeco lo incluyó en la lista de concentrados y esperará hasta último momento para saber si puede contar con él para el duelo ante Unión de Santa Fe, que se jugará el sábado en el estadio del Tatengue a las 19.15.

Y también, se refirió a Ezequiel Barco: "El que no inicie jugando no quiere decir que no lo vaya a hacer. Tenemos un año lleno de competencias y partidos, la idea de conformar un buen plantel, equilibrado, con buenas variantes, es para tratar de gestionar de la mejor manera las cargas, los tiempos y mantener una línea que no se debilite más allá de quién o no arranca jugando".

La formación que pondría el Muñeco en Santa Fe sería: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, José Paradela, Tomás Pochettino; Julián Álvarez, el mismo once que empató sin goles con el Fortín.