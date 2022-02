Mario Pergolini apuntó contra Riquelme luego de su salida de Boca Juniors

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca Juniors, renunció a su cargo en el mes de marzo del 2021, un año después de asumir. El conductor fue entrevistado por Andy Kusnetzoff a su programa en Radio Urbana. Luego de un tiempo alejado de la institución, recordó su primera experiencia en la política del Xeneize.

“Hay lugares en los que te das cuenta que tenés herramientas para pelearla. Si acá se empieza a mover la interna, sabés cómo manejarte y podés encontrar otro enfoque. El fútbol te hace sentir todo el tiempo, si sos de afuera, que sos de afuera”, manifestó Pergolini.

Sobre su experiencia, contó: “Yo no era un dirigente que estaba rosqueando, que iba a la confitería del club y tenía amigos en las organizaciones. Yo era un tipo que estaba en la platea, que era de Boca, que le fue bien en su trabajo y los otros entendían que siempre es más fácil promover a uno conocido que crear a una persona. Me subí a algo que creí que iba a funcionar. Cuando lo hablamos de estar con Román me empecé a entusiasmar y digo ‘bueno, acá tengo un rol para jugar’”

“Hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o sumar. Son desconfiados, te boludean un poco. Están todo el tiempo cacheteándote hasta que más o menos podés hacerte un poco fuerte y hacer pie. Creo que no logré eso y me frustró bastante”, añadió el ex conductor de Caiga Quien Caiga.

“Si vos vas y decís que querés mejorar la tecnología y generar ingresos por otro lado, te dicen ‘no, esto es Boca, vamos a ganar la Libertadores’. Yo digo ‘bueno, yo les doy todo el colchón para que ganen la Libertadores’. No sé comprar jugadores, no tengo idea a quién elegiría como técnico, me dejo llevar como cualquier hincha. Déjenme en el lugar que me corresponde. Es muy difícil. Me frustró. Cuando me fui pensé ‘me comí el sapo’”, exclamó sobre la obsesión de la institución con el certamen internacional.

En cuanto a uno de los máximos ídolos en la historia de Boca Juniors, contó: "¿Si Riquelme me hizo acordar a mí años atrás? Son culturas muy distintas. Cuando nosotros competíamos, yo fui y te dije qué iba a pasar. Yo compitiendo no veo amigos de por medio. Te lo conté, te pudo haber molestado, pero no te sorprendió. A mí esa no me la avisaron. ‘Sí, ja ja ja, blu blu blu’, y cuando te das cuenta... opa”.

“Iba para acá, no. Iba para la tecnología, no, lo va a hacer tal dirigente porque tiene un amigo. ‘Che, está pasando esto acá’, ‘Dejémoslo’. Listo, me voy. Todos te dicen ‘quedate’. ¿Sabés la cantidad de gente que me dijo ‘quedate’? ‘Pero no puedo hacer nada’; ‘¡Qué importa, es Boca!’. Nooo, yo quiero seguir yendo a la cancha y que la gente me diga ‘Hola Mario’. Casi todos los dirigentes no pueden volver a la cancha. Yo no quiero eso, voy con mis hijos desde chiquito”, sentenció sobre su salida del club de sus amores.