En vivo: Peque Schwartzman pone primera en el Argentina Open

Delbonis, a cuartos de final

El tenista azuleño Federico Delbonis se mostró muy sólido y avanzó a los cuartos de final del Argentina Open, luego de imponerse en un partido ajustado sobre el español Pablo Andújar por 6-4 y 6-4.

El argentino de 33 años y quien cumple su duodécima participación consecutiva en el ATP porteño, enfrentará mañana en cuartos de final al italiano Fabio Fognini (40), quien previamente había eliminado al español Pedro Martínez (61) por 6-4 y 7-6 (7-5).

Delbonis, quien había vencido en la ronda inicial a Juan Martín Del Potro (753), en un partido en el que se sintió visitante en su propio país con todo el público inclinado en favor del tandilense, se mostró muy sólido ante un rival como Andújar al que le ganó tres veces y había perdido en siete ocasiones.

"Agradezco a la gente que hoy sí me hizo sentir local. Estaba nervioso luego de las emociones fuertes que había vivido el martes por la noche ante Del Potro, digamos que no me había recuperado de todo ese ambiente", confesó "Delbo" en diálogo con la prensa.

"Creo que no jugué un gran partido en cuanto a los golpes, pero sí en actitud. Sabía que Andújar es un rival muy peligroso por eso salí con un plan de no dejarlo tomar jamás la iniciativa de los puntos y creo que lo logré", analizó Delbonis, quien le ganó a Ivo Karlovic el quinto punto de la final que Argentina venció a Croacia por 3-2 en Zagreb para alzar la Davis por única vez en la historia.

"Con Fabio cada partido es diferente. Se trata de un gran tenista que cuando está derecho es muy peligroso y le gana a cualquiera", anticipó Delbonis, el segundo argentino en cuartos de final del ATP porteño, luego de Federico Coria (65), quien logró su pase el miércoles último.

Francisco Cerundolo ganó y avanzó de ronda

Luego de dos horas de partido el argentino, número 107 en el Ranking Mundial de la ATP, venció por 2-1 al serbio Miomir Kecmanovic, número 64 del Ranking. Cerundolo se quedó con una trabajada victoria por parciales de 6-3, 3-6 y 6-2. En cuartos de final se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, quien viene de vencer a Sebastián Baez con un doble 6-3 en la jornada de este miércoles.

El argentino, de 23 años y vencedor el lunes último en la ronda inicial del santafecino Facundo Bagnis (76), asumirá su próximo compromiso mañana en cuartos de final ante el vencedor del cruce que animaban a continuación Diego Schwartzman (15), segundo cabeza de serie y defensor del título, y el español Jaume Munar (90).

Francisco, hermano mayor de Juan Manuel Cerúndolo, de 20 años y 80 del ranking mundial, le ganó al serbio Kecmanovic, entrenado por el extenista cordobés David Nalbandian, a pura potencia y porque supo reaccionar a tiempo luego de haber perdido el segundo set.

En ese contexto, mostró toda la potencia de su derecha y la profundidad de sus tiros en el set inicial cuando dominó al balcánico, lo quebró para adelantarse 5-3 y luego cerró con su servicio 6-3. En el segundo parcial, el serbio eligió jugar puntos largos y eso le dio rédito, ya que Cerúndolo estuvo impaciente, se apresuró para acortar el juego y falló demasiado hasta caer por 6-3.

"Estoy contento porque recuperé mi nivel. El año pasado después de jugar la final acá me metí mucha presión con el ranking y no jugué bien el resto de la temporada, así que ahora cambié mis objetivos y estoy enfocado en mejorar mi tenis", analizó Cerúndolo en diálogo con los medios de prensa.

"En el segundo set me sentía asfixiado y él comenzó a jugar largo y me complicó. Pude reaccionar para ponerlo incómodo y luego lo superé bien, me gustó como terminé jugando", concluyó Cerúndolo.