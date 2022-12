“La Bombonera ya está en Doha”: tremenda comparación de un histórico de Alemania con la hinchada argentina en Qatar

El de Phillip Lahm es un nombre que no es ajeno a la Selección argentina. El exdefensor alemán fue partícipe de la Mannschaft que eliminó en tres Mundiales consecutivos a la Albiceleste, incluso siendo el capitán del equipo campeón del mundo en Brasil 2014. Eso no le impide admirar al actual equipo de Lionel Scaloni, al que definió de una manera muy particular, y de elogiar a la hinchada argenta con La Bombonera como centro.

Lahm, excapitán de Alemania, se deshizo en elogios para la Argentina de Scaloni.

El exjugador del Bayern Munich escribe una columna semanal en el diario español El País. En esta ocasión, hizo un análisis de cómo la Selección argentina le ofrece a España, eliminada ante Marruecos, la solución a su juego de posesión sin profundidad, además de marcar algunas diferencias entre los combinados argentinos que enfrentó y el actual Sin embargo, lo más llamativo fue su elogio a la parcialidad albiceleste que, según él, se hace sentir como si los partidos se jugasen en la cancha de Boca: "Aunque perdió contra Arabia Saudí, también figura entre mis favoritas desde el primer partido porque han encontrado un nuevo reparto de tareas con Lionel Messi. En 2014, cuando cayeron contra nosotros en la final de Maracaná, sus compañeros esperaban que él lo resolviera todo; ahora, en 2022, juegan para él y él espera el momento. Mientras, los hinchas lo homenajean cantando. La Bombonera ya está en Doha y Argentina es, sin duda, una de las grandes atracciones de este Mundial".

Previamente, el capitán de la Alemania campeona en 2014 explicó por qué la Scaloneta es un espejo en el que podría fijarse la Roja y otros seleccionados: "España sigue teniendo muchos grandes futbolistas, pero los jugadores excepcionales del pasado no están ahí en este momento, como lo demuestran también los resultados en las competiciones europeas. Esa es la lección que se extrae de Qatar. Hay equipos que aportan mucha más intensidad. La solución ideal, no obstante, se la muestra a España y al resto de los equipos Argentina, que irradia incondicionalidad", expresa el alemán.

Lahm junto a Messi en la final de Brasil 2014.

"Los jugadores dominan la virtud básica del fútbol, el uno contra uno. Estas habilidades individuales, que se han perdido de vista entre los numerosos debates sobre los sistemas, son las que cuentan si se quiere ganar. Basándose en esto, Scaloni programa a su equipo para ganar constantemente el balón. Se trata de un concepto defensivo sostenible, sobre todo porque Scaloni empuja a su equipo hacia el ataque", explica Lahm. Luego de ahondar en detalles, compara a la Scaloneta con un equipo dirigido por otro argentino: "Normalmente, las selecciones nacionales no tienen una estructura ideal, porque rara vez entrenan juntas, pero Argentina está organizada como un club. Es el Atlético de las selecciones".

Como si fuera poco, el alemán dejó por escrito su deseo para el futuro del actual entrenador de Argentina: "Como aficionado, a uno le encantaría ver a Scaloni entrenar al FC Barcelona en algún momento; la mentalidad sudamericana combinada con la cultura española de la circulación del balón. No habría nada mejor en el fútbol mundial".