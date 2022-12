¿De Paul está desgarrado? El particular posteo de la cuenta oficial de la Selección tras el rumor

Después de que trascendiera que Rodrigo de Paul no había participado del ensayo formal de este miércoles y que en su lugar realizó trabajos de kinesiología, comenzó a tomar fuerza la versión, a la espera de los estudios que se hará este jueves, de que el volante tendría una pequeña distensión en uno de sus isquiotibiales. Por eso, para bajar un "mensaje de tranquilidad", el jugador publicó un contundente posteo en en cual afirmó que "está bien" y, casi en simultáneo, las redes oficiales de la Selección argentina subieron una foto suya en la primera parte parte del entrenamiento, de la cual sí participó. Lo que no hizo De Paul fue fútbol.

#SelecciónMayor Nueva jornada de trabajos para los dirigidos por @lioscaloni.



¡Vamos todos juntos! uD83DuDCAAuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/KUPakDyE7D — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) December 7, 2022

Tras esta ola de especulaciones, la cuenta de Twitter de la Argentina posteó: "Selección Mayor. Nueva jornada de trabajos para los dirigidos por Lio Scaloni ¡Vamos todos juntos!"; y la foto de individual de cuatro jugadores, De Paul, Cuti Romero, Dybala y Tagliafico. ¿La primera que aparece? La de Rodrigo.

De Paul, en la primera parte de la práctica de este jueves (foto: @rodridepaul).

Esta foto fue tomada cuando De Paul estaba siendo parte de los primeros movimientos de activación. Luego de eso es que se fue a kinesiología. Según informó TyC Sports en su web, esta dolencia la arrastra desde el martes.

Lo que tendría el volante -inamovible para Scaloni- es una distensión pequeña en el isquiotibial, según pudo averiguar MDZ. No obstante, el cuerpo técnico no confirma la lesión y no lo descartan para el viernes.

En sintonía con lo que publicó la AFA, el mediocampista del Atlético de Madrid subió en su cuenta personal de Instagram: "Todo está bien. ¡¡¡Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final!!! Vamos Selección, todos juntos".

Sin De Paul, a la espera de lo que muestren los resultados de este jueves, Scaloni paró este miércoles, a dos días de los cuartos, a Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández; Messi, Dí María y Julián Álvarez. Con el correr de los minutos, Scaloni metió mano y probó con Molina y Acuña por Montiel y Tagliafico.

De Paul, tocado, encendió las alarmas (foto: EFE).

El encuentro ante los Países Bajos comenzará este viernes, a las 16, en el Lusail. En caso de pasar a semis, la Selección se medirá contra Brasil o Croacia, el martes 13.