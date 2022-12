La figura de Inglaterra que abandonó la concentración en el Mundial: el repudiable motivo

Inglaterra goleó a Senegal, sigue a paso firme en el Mundial de Qatar 2022 y se medirá ante Francia en un choque de pesos pesados de cuartos de final. Sin embargo, no todo son rosas para los Tres Leones: Raheem Sterling sufrió un robo en su casa de Londres, abandonó la concentración en Doha y no se sabe si volverá.

Raheem Sterling, el 10 de Inglaterra, abandonó la concentración.

Según anunció la Asociación de Fútbol de Inglaterra horas antes del partido, Sterling fue desafectado del partido de octavos de final ante Senegal, ya que tenía que lidiar con un "problema familiar". Con el correr del tiempo se informó que su casa ubicada en Londres sufrió un violento robo con la familia del jugador dentro de ella.

Tras el partido, Gareth Southgate, entrenador de la Selección, aseguró que el jugador tiene todo el apoyo de la Federación y que se tomará el tiempo que crea conveniente para atravesar este duro momento: “Sterling volará de regreso a Inglaterra. Necesita tiempo con su familia para lidiar con eso y no quiero presionarlo para que lo haga. ¿Cuándo volverá? No sé, no les puedo decir en estos momentos", dijo en conferencia de prensa.

Luego, el DT reflexionó: "A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero. La prioridad para él en este momento es estar con su familia". Por su parte, Harry Kane, capitán del equipo, le expresó su "cariño y apoyo total" a Sterling, al igual que de todos sus compañeros. Cabe destacar que el 10 es el segundo jugador inglés en abandonar la concentración luego de Ben White, defensor del Arsenal.

Sterling era una pieza clave del andamiaje de Southgate. Con la 10 en la espalda, el nacido en Jamaica era una de las tantas cartas goleadoras que tiene una Selección de Inglaterra plagada de figuras. Sin embargo, el delantero del Chelsea perdió la titularidad en los últimos dos encuentros, aunque ante Senegal fue baja por este despreciable hecho extradeportivo.