Inglaterra ganó y un jugador explotó contra los detractores: "Siempre nos dicen muchas cosas..."

La Selección de Inglaterra paso con tranquilidad su compromiso de octavos de final y, luego de vencer 3-0 a Senegal, sacó boleto para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, el próximo sábado 10 de diciembre, se verá las caras ante Francia en busca de las semifinales.

Post partido ante el elenco senegalés fue Declan Rice, mediocampista de la selección inglesa, quien enfrentó los micrófonos. Además de dejar sus sensaciones por haber logrado el objetivo, el hombre del West Ham United fue crítico contra aquellos detractores de su equipo.

El mediocampista no ocultó su enojo post triunfo ante Senegal.

"Creo que no nos han dado el crédito que merecemos. Holanda o Argentina, por ejemplo, no han ganado sus partidos fácil. Siempre nos dicen muchas cosas negativas. Nuestros dos últimos partidos han sido perfectos", afirmó luego de que Inglaterra escribiera su nombre entre los ocho mejores del torneo.

Antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el elenco británico era criticado por no convertir muchos goles. Hasta el momento, en tres partidos, el elenco británico ha convertido 12 goles (contra Estados Unidos igualó 0-0). "Antes del torneo se hablaba mucho de que no marcamos goles. Hemos acallado a los críticos", soltó contra aquellos que no confiaban en su equipo.

Sobre el cruce de cuartos de final contra Francia, Rice aseguró que es la clase de partido que quieren jugar y que no hay muchos encuentros mejores que un Francia-Inglaterra.