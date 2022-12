El descomunal patrimonio que dejó Pelé: quiénes serán los herederos de su fortuna

La muerte de Pelé, ocurrida el jueves en un hospital de San Pablo, generó diferentes homenajes, propuestas de reconocimiento y entregó una noticia de alta sensibilidad: su anciana madre Doña Celeste todavía no recibió la noticia. Maria Lúcia do Nascimento, hermana de "O Rei", contó que su mamá, de 100 años, no es consciente de la situación, por lo que aún desconoce la partida de la leyenda del fútbol mundial. "Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo", contó.

Pero, entre otras cosas, salió a la luz el patrimonio que generó el astro brasileño. Según informó el portal Celebrity Net Worth el ex futbolista dejó una fortuna de 100 millones de dólares, que corresponde a los años de gloria del ex Santos, a su paso por el Cosmos de Estados Unidos, y a su habilidad para generar ingresos publicitarios, además de varias inversiones inmobiliarias.

La familia de Pelé se conforma por su esposa Marcia Cibele Aoki, pero entre 1966 y 1982, contrajo matrimonio con Rosmeri dos Reis Cholbi, madre de Kelly Cristina, Edson y Jennifer Nascimento. Luego, se casó con la cantante y psicóloga Assíra Lemos Seixas, en 1994, y tuvo a los gemelos Joshua y Celeste. También una relación paralela con Anizia Machado y de aquel vínculo nació Sandra Machado, quien falleció en 2006. La última hija reconocida de Pelé es Flavia Christina Kurtz.

Pelé, víctima de un cáncer de colon, falleció el jueves a los 82 años después de permanecer internado con cuidados paliativos en el hospital Albert Einstein del barrio paulista de Morumbí. El astro será velado el lunes próximo en el estadio de Santos en Vila Belmiro, en cuyo alrededor se concentraron hoy fanáticos para recordar al mejor futbolista brasileño de todos los tiempos.

El funeral se realizará el lunes durante 24 horas en el Estadio Urbano Caldeira, distante a 60 kilómetros de San Pablo. "Se prevé que el velorio sea abierto al público y se inicie a las 10 de la mañana", comunicó el club con el cual Pelé obtuvo 6 títulos nacionales, 14 coronas estaduales (San Pablo y Río de Janeiro), dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales. El martes 3 Pelé será sepultado en el cementerio privado Memorial Necropole Ecuménica, también en Santos.