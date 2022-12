La reflexión de De Paul sobre el durísimo partido ante Australia: "Es la..."

Con las pulsaciones altas después de otro encuentro de máxima exigencia. Que la Selección argentina sacó adelante ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, con un muy buen nivel por momentos, y sufriendo muchísimo en otros sin merecerlo. El equipo de Lionel Scaloni se metió en cuartos de final, donde espera Países Bajos. Y Rodrigo De Paul ve que las cosas no se están presentando fáciles, cualquiera le gana a cualquiera y no hay partidos fáciles. ¿Cómo explicarlo?: "Es la Copa del Mundo..."

En principio, De Paul se refirió al sufrido encuentro ante Australia, en el que Argentina tuvo que sufrir para pasar: "Una lástima que nos conviertan. De todas maneras seguimos jugando de la misma manera, creamos muchas situaciones. Es la Copa del Mundo. Todos los partidos son así".

Inmediatamente, reflexionó sobre el otro partido de octavos que se jugó este sábado, el que Países Bajos le ganó a Estados Unidos: "Hoy por momentos Estados Unidos controló mucho el partido y después Holanda fue el que convirtió. Es todo muy parejo. Sabíamos que iba a ser un partido muy parejo, muy trabado, pero creo que lo hicimos muy bien".

Sobre el aliento de la gente, el volante de la Selección argentina expresó: "Nosotros nos contagiamos de ellos y ellos de nosotros. Nosotros somos personas, somos argentinos, estuvimos del otro lado, alentábamos a la Selección, cantábamos las canciones. Hoy nos toca de este lado pero seguimos siendo hinchas. La vida nos dio la posibilidad hermosa de defender estos colores pero creo que es lo que dije antes, los necesitamos mucho y hoy se hicieron muy presentes".

Por otra parte, De Paul opinó sobre la posibilidad de que haya jugado su mejor partido del Mundial frente a Australia: "No me puse a analizar pero es verdad que me sentí muy cómodo. Creo que sigo creciendo, estoy con confianza. Físicamente me encuentro bien, que eso me da mucho placer. Mientras pueda ayudar a mis compañeros, bienvenido sea".

Finalmente, dejó un elogio para Emiliano "Dibu" Martínez, héroe con una atajada impresionante en el último minuto: "Fue una pelota tremenda. Yo soy consciente de que para conseguir grandes cosas necesitás un gran arquero, y nosotros tenemos al mejor"