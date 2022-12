El Dibu Martínez reveló el “reto” de Scaloni al ver su jugado look: “Me dijo…”

Emiliano Martínez sorprendió a todos con su look de cara a los octavos de final del Mundial. En un costado de su cabeza, el Dibu se tiñó una bandera argentina, que generó furor en las redes y una particular reacción de Lionel Scaloni.

Luego de ser clave para el triunfo ante Australia y la clasificación de Argentina para los cuartos de final, el arquero reveló lo primero que le dijo Scaloni al ver su peinado: "El entrenador me dijo 'para el partido te la sacas, ¿no?' Obviamente, le dije que no", contó con una sonrisa.

Sin embargo, el resto de la delegación de la Scaloneta no quieren saber nada con que el Dibu se saque la bandera de su pelo: "Ahora todos mis compañeros me dicen 'no te la sacás'".

Ante esta postura del plantel, el guardameta marplatense prevé un nuevo debate estilístico con Scaloni: "Voy a tener que hablar con el entrenador", cerró, siempre con una evidente alegría.

Es que el Dibu fue clave, decisivo como nunca hasta ahora en el Mundial de Qatar 2022. El arquero casi no había tenido participación en el partido, pero le tapó un mano a mano a Garang Kuol en la última jugada del partido para asegurar la victoria.