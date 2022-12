De qué equipo era hincha Pelé: “No sé por qué salí de…”

Pelé, máximo ídolo de la historia del fútbol de Brasil, falleció este jueves a sus 82 años y un hecho poco conocido de su vida es el cuadro del cual fue hincha. Siendo la figura más icónica del Santos, O Rei no era del Peixe y hace tres años reveló que los colores que siempre le tiraron fueron los del Vasco da Gama; hasta sus últimos días.

Pelé era hincha del Vasco da Gama.

En una nota que dio cuando tenía 79, Pelé le confesó al canal Pilhado de YouTube: "La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians. Todos de Corinthians o de BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Y yo no sé por qué salí de Vasco (da Gama). Me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco". Y enfatizó: "No fui vascaíno, lo soy. Si tuviera la posibilidad de volver a ser profesional, claro que jugaría en Vasco da Gama, además de en Santos".

De todos modos, pese a este fanatismo por el Vasco da Gama, Pelé es sinónimo del Santos. El Peixe jugó por 18 años, ganó 2 Libertadores y 2 Intercontinentales y marcó ¡643 en 665 partidos oficiales! Sus últimos años de carrera los pasó por el New York Cosmos de la MLS.

A su vez, el club Vasco da Gama es trascendental en su historia como jugador porque es el equipo al cual le marcó su "mítico gol N° 1000", el 19 de noviembre de 1969.