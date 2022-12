Con una divertida frase, el único sparring de la Selección definió a Dibu Martínez : "Es un..."

El Mundial de Qatar 2022 sigue, y seguirá, dando que hablar. La consagración de la Selección argentina en la máxima cita significó nada más y nada menos que el fin de la racha negativa de 36 años sin dar la vuelta olímpica en el torneo. Por esto, y muchas otras cosas, será algo que quedará grabado por siempre en la memoria de los protagonistas.

Si de protagonistas hablamos, quizás el menos conocido es Federico Gomes Gerth. El actual arquero de Tigre, de apenas 18 años, fue el único sparring que viajó al junto al plantel comandado por Lionel Scaloni y entrenó durante un mes a la par de Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Para comenzar, en su diálogo con el canal de la Liga Profesional de Fútbol, expresó: “Cuando pasen los meses o los años me voy a dar cuenta de la experiencia que pude vivir, que es la mejor de mi vida. Estoy muy contento de ser parte y haber aprovechado al máximo el Mundial”.

A la hora de hablar sobre su experiencia compartiendo el día a día con el Dibu, elegido el mejor arquero del Mundial, Gomes Gerth soltó: “Es un loco lindo de verdad. Tiene una personalidad única. Es muy fuerte de la cabeza, en lo mental. Así como se lo ve dentro de la cancha es en los entrenamientos: súper profesional. Me llevo muchas enseñanzas de compartir ese tiempo con él”.

Sobre el momento exacto en el que la pelota de Gonzalo Montiel cruzó la línea y decretó que la Selección se consagró campeona del mundo, expresó: “Cuando Cachete metió el último penal la verdad que sentí una alegría inmensa, pero fue el momento más tenso de mi vida. La pelota entró y me largué a llorar con el Mono Herrera (entrenador de arqueros) que lo estábamos viendo juntos. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Sin dudas fue un momento inolvidable”.

Para finalizar, Federico Gomes Gerth no perdió su oportunidad de hablar de Lionel Messi. “Lo dejó demostrado a lo largo del Mundial, en los partidos fue determinante en todo momento y es el líder dentro del equipo. Me incluyó en todo y me hizo sentir parte del logro”, sentenció.