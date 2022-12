El motivo por el que Scaloni aún no firmó su renovación como DT de la Selección argentina

Los festejos por el título de la Selección argentina siguen, la alegría es interminable y los jugadores son homenajeados allá a dónde van. Sin embargo, todavía hay una pregunta flotando en el aire: ¿por qué Lionel Scaloni no firmó su renovación como DT?

Previo al Mundial de Qatar 2022, el propio Claudio "Chiqui" Tapia dio como un hecho el segundo ciclo del oriundo de Pujato en sus redes sociales. No obstante, el entrenador campeón del mundo nunca confirmó esto, pero siempre mostró su alegría y ganas de querer seguir en el cargo, por lo que no hay mucha claridad en cuanto a por qué no se puso el gancho a cinco días de la finalización del contrato.

Lionel Scaloni volvió a España. Tiene un acuerdo de palabra para renovar su contrato con la Selección Argentina pero de ambos lados reconocen que todavía falta una parte de la negociación. En estos días hay otra reunión con su representante

Su vínculo formal se termina en 5 días. pic.twitter.com/TR2qQYPchm — Gastón Edul (@gastonedul) December 27, 2022

Según informó Gastón Edul en sus redes sociales, la demora se debe a que Scaloni voló a Mallorca, ciudad donde reside en España, y a Tapia todavía le queda por reunirse con Matías Saldado, representante del DT, al menos una vez más. En dicho encuentro, las partes esperan limar algunos detalles para hacer el anuncio oficial.

Como fue mencionado anteriormente, Scaloni y su cuerpo técnico tendrían total voluntad de seguir en la Selección argentina. En parte, ellos considerarían, con mucha razón, que son parte fundamental del proyecto que se gestó en los últimos años y en los que se vendrán.

Messi, Scaloni y una foto para la historia.

Con la Copa América 2024 más cerca de lo que parece, el DT y la AFA esperan ponerse de acuerdo para seguir con una fructífera relación. Además, las intenciones de Lionel Messi y Ángel Di María de continuar jugando con los colores albicelestes estarían bastante vinculadas con la continuidad de Scaloni, ya que ven el futuro con el pujatense.

Pese a que su continuidad es casi un hecho, el entrenador campeón de América y del Mundo habría recibido ofertas de clubes europeos, siempre de acuerdo con la información brindada por Edul y TyC Sports. Si bien esto podría trastocar los planes, lo cierto es que el conductor de la Scaloneta quiere seguir al frente de los campeones del mundo.