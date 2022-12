El sorpresivo aviso de Max Verstappen que pone en alerta a Red Bull

Max Verstappen no se relaja y, como todo buen campeón, bicampeón en este caso, sigue teniendo más que presente la Fórmula 1 a pesar del receso. Es por eso que el neerlandés no tiene la más mínima intención de desconectarse y tampoco quiere que su equipo, Red Bull, pise el freno. Ante esto, lanzó un aviso claro y pone el foco en Ferrari y, sobre todo, en Mercedes.

"Volverán a estar arriba. En 2023 van a estar ahí, peleando contra nosotros", afirma el joven bicampeón y agregó: "Va a estar todo más igualado el próximo año. Estas reglas son nuevas, relativamente, y hay margen para desarrollar los coches. Los equipos cada vez entienden mejor los coches. Así que todo deberá estar más igualado".

Max no se relaja.

Pese a haber terminado la temporada ganando 17 de las 22 carreras disponibles y dominando a lo largo del año, el comienzo de temporada no pintaba de esa forma para el equipo Red Bull. El monoplaza sufría mucho de sobrepeso, lo que provocaba que sus pilotos sufrieran muchos problemas y no pudieran ir al límite, según contó el propio Verstappen.

"Era un monoplaza muy pesado, en el lugar incorrecto. Eso provocaba que bloquease y mucho subviraje. No podía confiar en eso porque siempre era un poco incierto lo que pasaría en cada curva”, cuenta en unas declaraciones recogidas por The Race, donde explicó: "Así que, yendo a hacer vueltas de clasificación, en las primeras carreras, siempre era un poco un juego de adivinar para mí, tanto en la Q1, Q2 y Q3. Me decía ‘¿Bloquearé? ¿Me subvirará el coche?’".

"Tenías que adaptarte a ello, y estuve adaptándome a ello durante las carreras en las que fuimos perdiendo kilos. Pero tan pronto como nos deshicimos de ese sobrepeso se hizo más ágil, respondía mejor, y, en definitiva, era mejor. Y era un coche más rápido también. Así es como creo que los coches de carreras deben de ser”, cerró el bicampeón de la Fórmula 1.