Scaloni: ¿morir con las botas puestas? Nah, a mí dejame vivir...

¡Por más Scalonis! ¿Qué es eso de morir con las botas puestas porque 'yo banco a muerte a la mía'? No, no. Cambiá. Primero asegurate de no morir... Y después ves como la piloteás. En este Mundial de Qatar 2022, que terminó bordándose como la tercera estrella para la historia de la Selección argentina, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, el "inexperto", dio una cátedra digna de un decano, junto a su cuerpo técnico (que tiene más que merecida la mención), de cómo adaptarse sin pruritos a la necesidad para sobrevivir.

Scaloni le dio a la Argentina su tercera Copa del Mundo.

Después del golpazo en el debut contra Arabia Saudita, en el cual Scaloni decidió por primera vez en todo su ciclo no respetar su dogma, con el cual es coherente, de poner siempre "al que mejor está" (así le fue) para respetar a los "generales" que lo habían llevado hasta allá, el DT pateó el tablero y, como marcaba el manual: a derrota mayor, cirugía mayor.

Pero lo que importó no fue que sacó a un Nº 5 de juego para poner a un Nº 5 de marca o la cantidad de cambios que hizo de un partido a otro, sino el mensaje que dio; perfectamente canalizado por los jugadores a los que (al César lo que es del César) jamás se les vio una mala cara. ¿Por qué? Porque vieron que lo que el técnico decía de la boca para afuera lo terminaba cumpliendo.

Así como en la Copa América, muy poco tuvieron que ver las alineaciones iniciales y hasta la forma de jugar de esta Selección de Scaloni de un encuentro al otro en este Mundial. Y ese, aunque parezca raro decirlo porque uno teóricamente lo mínimo que le exige a un equipo de fútbol es que al menos muestre una matriz y rasgos distintivos, fue su gran mérito.

Argentina, con Messi como bandera adentro y Scaloni afuera, ganó su tercer Mundial.

La manera de jugar de la Selección argentina campeona, con aspectos bien marcados como la presión alta y su dinámica en el mediocampo, esencialmente radicó en amoldarse a lo que presentaba el contrario y, en base a eso, explotar sus debilidades. Sin casarse con un sistema ni nombres propios; ni morir con las botas puestas...

Por eso, Argentina (es decir, Scaloni) le jugó con Enzo Fernández de volante central a México en el segundo tiempo, encontró una fórmula similar para resolver los partidos con Polonia y Australia, metió cinco defensores y le plagió el sistema a unos esquemáticos Países Bajos, puso 4 volantes contra la mitad de cancha de Croacia y Di María apareció jugando por izquierda en la final ante Francia.

Con este estilo "indefinido" Scaloni terminó armando un equipo que, vaya paradoja, sabe perfectamente a lo que juega y que, por escándalo, fue el que más variantes mostró a lo largo del Mundial. Ya creados por los otros dos campeones están el 'menottismo' y el 'bilardismo'... ¿Será este el 'scalonismo'?