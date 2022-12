Scaloni al 100%: por Pujato ¡en bicicleta!

De vuelta en la Argentina para festejar el campeonato del mundo, Lionel Scaloni decidió pasar las Fiestas en su Pujato natal (Santa Fe), lugar donde aprovechó para volver a conectarse con sus raíces y su otra pasión, aparte del fútbol: el ciclismo. En vísperas de Noche Buena, el DT de la Selección fue visto dando unos giros por el pueblo y sus imágenes en bicicleta no tardaron en volverse tendencia en redes.

Scaloni, vestido de ciclista por Pujato.

En varias entrevistas, Scaloni reveló que el hecho de andar en bicicleta, para él, es como hacer terapia; una completamente necesaria dentro de su rutina: "Mi pasión por la bicicleta nació de la locura que genera dejar de jugar al fútbol. O sea, vos dejás de jugar al fútbol y estás hecho pedazos, tanto a nivel físico como emocional. A la mayoría de los jugadores que hemos jugado a ciertos niveles profesionales por mucho tiempo, el físico y el cuerpo nos pide entrenar. Pero lo que sucede es que no estás para entrenar fútbol al máximo nivel. Te vas a jugar un partido con amigos y al otro día es jodido levantarte..."

"Un día llevando a mis hijos a la escuela en Mallorca, me cruzó con Carlos Moyá (extenista y entrenador de Rafa Nadal), que también llevaba al suyo allá, y me dijo: 'Venite un día a andar en bici'. Y yo al principio lo miré raro. La primera vez que agarré la bicicleta, al otro día no me podía mover, me dolían todos los músculos. Pero estaba intacto en lo que refería a la rodilla y los tobillos porque no tenés impacto. Entonces digo: 'mirá qué buen deporte'. Sólo tiene beneficios. Lo mejor que tiene es que vos podés hacer -invirtiendo las cadencias- dos horas, hoy, mañana y pasado. Cuando te terminás acostumbrando, no te duele nada y ¡te mantiene vivo! Es buen escape para los que dejamos de jugar", le comentó Scaloni a Olé antes de que arrancara la Copa América 2021.

Recluido en Pujato, donde fue homenajeado como un héroe en su llegada y además está aprovechando para pasar tiempo con sus papás, que se encuentran en un estado de salud delicado, Scaloni disfruta de sus primeros días como campeón del mundo; sin haber todavía cerrado su renovación contractual.