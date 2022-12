El periodista que sorprendió a Scaloni con un abrazo en plena entrevista: “Dejame darte…”

La emoción de Lionel Scaloni es la de todo el pueblo argentino. El entrenador de la Selección argentina, campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, generó la empatía de los hinchas por su personalidad genuina, su carácter a la hora de declarar y su rostro emocionado en cada festejo, en cada triunfo. En Pujato, su pueblo natal en Santa Fe, el técnico argentino recibió un merecido homenaje, pero un momento particular sorprendió cuando un periodista le pidió un abrazo.

Se trata de Alexis Szewczyk, cronista de C5N, quien lo entrevistó poco después de la celebración en Pujato y, tras la nota, le pidió: "Dejame darte un abrazo". Una frase que no solo explica la felicidad que generó el triunfo en la Copa del Mundo, sino también el cariño que despertó Scaloni en el resto de los futboleros.

El técnico argentino se abrazó con su maestra de la primaria, Chichita, y recibió una plaqueta por parte del jefe comunal Daniel Quacquarini, quien anunció que le pondrán el nombre del entrenador a una calle local.

El entrenador le explicó a Szewczyk por qué entiende que esta Selección argentina empatiza tanto con la gente: "Yo creo que porque somos genuinos. Los jugadores también son genuinos. Alguna vez estuvimos de ese lado, es la realidad. O estamos ahora de ese lado, no es que ahora porque estemos... En este caso yo soy entrenador, pero nunca dejé de saber lo que es el fútbol para Argentina y creo que la gente se ha contagiado de eso. Creo que el resultado... Todo da una vuelta más".

Scaloni se refirió a su familia y en particular a su padre Ángel, quien no pudo viajar a Qatar por un problema de salud, y contó en su homenaje: "Él nació para el fútbol, fue mi primer entrenador, eso resume todo lo que es para mí. Lamentablemente no pudo venir [a Qatar], pero sí pude estar con él hoy y compartir momentos".

Luego, le dio paso a una historia sobre lo optimista que fue su padre, mucho antes de la final ante Francia: "Desde hace un mes y medio hacía que levantaba la copa, con la única mano que podía levantar, hacía como que levantaba la copa. Y yo le decía ‘papá bajá los brazos. Bajá el brazo, bajá el brazo’. Y se reía".

“Siempre fue muy optimista, desde que yo tengo uso de razón siempre fue optimista. Él estaba confiado que se iba a dar, y se dio. La verdad que yo no estaba por esa labor, soy más de partido a partido”, agregó Scaloni, el tercer argentino en ser campeón del mundo como DT.

Por último, el técnico habló sobre los momentos en los que se emocionó durante el Mundial: "Es mi forma de ser, siempre fui igual y no soy de esconder mucho las cosas, soy cercano. Al final, cuando ves todas las cosas, las emociones que había en Argentina, el apoyo, eso hace que uno valore mucho más lo que está haciendo. La emoción forma parte de todo esto".