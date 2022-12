El show de Dibu Martínez en su homenaje en Mar del Plata: bailecito, palito para un francés y más perlitas

Muchos jugadores de la Selección argentina volvieron a sus ciudades después de conseguir la Copa del Mundo en Qatar y de un multitudinario recibimiento en Buenos Aires, con más de cinco millones de personas copando las calles para aplaudir a sus ídolos. Emiliano "Dibu" Martínez volvió a su ciudad natal, Mar del Plata, y se llevó un homenaje por parte de más de 150 mil fanáticos que lo aplaudieron y vitorearon.

El arquero, fiel a su estilo, dio un show completo: baile, declaraciones picantes contra rivales y varias perlitas. En una presentación en el Arena Fest ubicado en Playa Las Toscas en la ciudad de Mar del Plata, el arquero apareció cerca de las 17.30 con su medalla de campeón del mundo y el premio del Guante de Oro al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022. Al comienzo del homenaje, la organización mostró un video de los mejores momentos de Dibu en la Copa del Mundo.

"Traje la Copa y vine a Mar del Plata. Esto es hermoso", fueron las primeras palabras de Martínez. "Desde que nací en Mar del Plata creo que nunca vi tanta gente junta en el país. Ganar la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo... No solo es un orgullo para mí sino para todos los arqueritos, que tengan el sueño de ganar la cuarta", expresó ante varios chicos marplatenses que sueñan con ser arqueros como él y que le regalaron una bandera.

"Yo me fui a los 12 a Independiente y quería ser jugador profesional. A los 17 me fui a Inglaterra. Cuando empecé a jugar en la Selección mi sueño fue traerle un título a mi ciudad. Le di la Copa América, le ganamos la Recopa a los campeones de Europa en Wembley, dimos la vuelta en Inglaterra y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar", contó Martínez sobre el crecimiento que tuvo para llegar al arco de la Selección argentina.

Sobre la última jugada de Randal Kolo Muani y su impresionante atajada, Dibu comentó: "Fue increíble. Veníamos 70 minutos controlando el partido. Hicimos un penal que vino de la nada, ellos se agrandaron en el partido y tuvieron chance de ganarlo, pero antes de que la pelota no entre no hay que festejar".

Más tarde, el arquero reveló que su reacción cuando Aurelién Tchouaméni falló el tercer penal de la serie para Francia, con un baile que se viralizó, no fue planeado ni tiene que ver con la película Madagascar: "Nada que ver, fue el momento del penal". Enseguida, ante los pedidos de que bailara, el arquero contentó a todos con sus movimientos.

Por otra parte, Martínez habló sobre los juegos mentales con los jugadores rivales y en particular sobre el errado por Tchouaméni, con una picante frase: "Es algo que me sale en el momento. Sé que en los penales me hago fuerte. Sé que la gente de ellos me respetan, algunos jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Traté de jugarle mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole... Y la tiró afuera, se cagó todo".

También hubo palitos para Países Bajos: "Cuando estás adentro de la cancha la adrenalina es otra. Me acuerdo que antes del partido el entrenador de Holanda nos criticaba a nuestros jugadores, a nuestro capitán, a Angelito Di María... Dijo que si iban a los penales iban a ganar y la verdad que se equivocó".

Además, el entrevistador bromeó sobre la idea de algunos marplatenses de agregarlo en la famosa estatua del lobo marino, justamente sobre el lomo, "a cocochito". Ante esto, el campeón del mundo bromeó: “Si la gente me pide a cocochito, que sea a cocochito”.