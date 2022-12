El palazo del Chiqui Tapia tras sus polémicos tuits contra el Gobierno: "Les molesta..."

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, que se quedó con bronca este martes luego de que los campeones de Qatar 2022 no hayan podido completar la caravana por el desborde de gente que había en la calle, motivo por el cual apuntó contra el Gobierno con tuits picantes, organizó este miércoles la primera asamblea ordinaria post competencia. Y en ella, volvió a dejar frases fuertes.

El Chiqui Tapia fue uno más en los festejos.

Sin dar nombres, Tapia expresó: "Desde el primer día que me tocó asumir, en el primer Comité Ejecutivo, no solamente teníamos el compromiso de refundar el fútbol argentino sino también de hacerlo con la AFA. Veníamos del 38 a 38, de elecciones suspendidas por personas que no nos querían y de eso hay todavía. A algunos les molesta la forma de ser de uno, no querían tampoco que se normalice el fútbol".



"Tenemos una gran oportunidad de poder seguir haciendo los cambios necesarios para nuestro fútbol y les agradezco porque en los momentos complicados, como en el inicio con Arabia Saudita, estuvieron presentes, y para los que pensaron que el barco puede tener un traspié, les digo que también los necesitamos para armar el proyecto. La unión y la convicción de querer lo mismo nos dio la posibilidad de conseguir los objetivos. Les quiero agradecer a los directivos porque son los clubes que forman a nuestros jugadores de todas las selecciones", agregó el Chiqui, a modo de agradecimiento a los dirigentes presentes en la reunión.

Los tuits picantes del Chiqui Tapia post caravana frustrada

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena uD83DuDE20uD83CuDDE6uD83CuDDF7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ?uD83CuDDE6uD83CuDDF7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Luego de que la caravana de los campeones se suspendiese casi a mitad de camino, el presidente de la AFA explotó por Twitter, lo que le valió un fuerte cruce con el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. "Tapia me llamó diciendo que lo habíamos traicionado, es un cachivache de pacotilla", expresó el funcionario.