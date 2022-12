Así será el festejo especial que le harán a Lionel Scaloni en Pujato

Lionel Scaloni, el técnico del seleccionado nacional de fútbol y flamante campeón del mundo en Qatar 2022, será recibido entre esta tarde y mañana por vecinos y autoridades de la comuna santafesina de Pujato, su ciudad natal, quienes le brindarán un reconocimiento por su labor al frente del combinado "albiceleste".



Si bien no hay un horario confirmado debido a que Scaloni aún no llegó a Pujato -se encontraría en Rosario-, la comuna está montando un escenario para brindarle un reconocimiento por el título obtenido en Qatar.



“Todavía no tenemos nada confirmado. Todo depende del horario en que Scaloni llegue a Pujato", dijo a Télam el jefe de esa comuna ubicada en el sur de Santa Fe, Daniel Quacquarini.





Y agregó: "Si viene cerca de las 16 horas, tenemos previsto entregarle una plaqueta de parte de la comuna en agradecimiento por su performance deportiva”.



"Si se hace demasiado tarde, el acto se trasladará para mañana a la mañana. De todas maneras, ya estamos montando el escenario, mientras los vecinos de la familia Scaloni ya empezaron a adornar la cuadra para cuando Lionel llegue”, añadió.



Quacquarini comentó que según le dijo el hermano, Scaloni no quiere "un festejo masivo, sino un reconocimiento muy íntimo, unas palabras al pueblo para luego retirarse a saludar a su familia”.



“Nosotros vamos a respetar su pedido y sus tiempos, sabemos de su perfil bajo y por eso él quiere algo muy sencillo”, finalizó el jefe comunal de Pujato, situado a unos 40 kilómetros de Rosario.