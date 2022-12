La estremecedora predicción de Di María sobre el Mundial que su esposa reveló en Instagram: "Voy a..."

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, contó hoy que el futbolista de la Selección argentina "cambiaba todos los títulos de su carrera" por la Copa del Mundo obtenida en Qatar ante Francia y reveló una conversación que mantuvo con el jugador el día previo a la final que se jugó el domingo.

"Ángel cambiaba todos sus títulos por éste. Ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Ver lo que vieron anoche fue una verdadera caricia al alma", contó y agregó: "Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca. Fue clave el amor y la unión de la gente con los jugadores, sin la gente no se hubiera podido", destacó Cardoso, que conoció a Di María a finales de 2005.

Desde ese momento, Jorgelina se convirtió en el primer escudo de Di María y lo defendió siempre que recibió críticas malintencionadas en redes sociales o en los medios de comunicación. "Todavía no caí que salimos campeones, recién dormí cuatro horas y no lo puedo creer. Ángel sufrió mucho, por lo que al ver esto se me aparecieron sentimientos encontrados", contó.

Pero luego, en sus redes sociales, la mujer compartió una captura de pantalla con lo que le había dicho el Fideo la noche anterior a medirse ante los galos en Lusail. "Las finales son su especialidad. Yo siempre le digo que haga el gol picándola pero esta vez le pedí que haga uno como sea y él escribió: 'Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito'".

Y luego, anticipó lo que venía: "Y voy a hacer el gol. Porque está escrito, como en el Maracaná y Wembley. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno". "Está escrito. Lo sé, lo siento. es nuestra amor", y, al parece, lo estaba.