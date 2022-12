La cruda autocrítica de una figura de Alemania tras la eliminación: "Tengo miedo de..."

El defensor de la Selección de Alemania, Joshua Kimmich, calificó la eliminación del equipo teutón del Mundial de Qatar 2022 como "el peor día de su carrera" y teme que los últimos fracasos del elenco europeo estén asociados a su nombre. Desde su llegada a la selección, Alemania quedó afuera en la fase de grupos en dos oportunidades.

"Ha sido el peor día de mi carrera. Llegue en 2016 a la selección y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos", explicó el mediocampista de 27 años. Por eso, el futbolista que fue titular en los tres partidos, ante Japón, España y Costa Rica, tiene miedo de quedar asociado a estas eliminaciones tempranas. "Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona", manifestó Kimmich.

Kimmich realizó una cruda reflexión.

Con la selección no ha conseguido ningún título, pero es uno de los capitanes y estrellas del equipo comandado por Flick. En Rusia 2018 cayeron en fase de grupos en un proceso de adaptación que culminará en Qatar, donde los alemanes buscarán lograr su quinto campeonato del mundo.

"No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero", se reprochó el futbolista muy angustiado por el resultado obtenido con su selección en Qatar. El Bayern de Múnich, se fijó en la polivalencia y la versatilidad de Kimmich y lo incorporó en enero de 2015 a cambio de 7 millones de euros.

Desde entonces, acumula más de 300 partidos con la entidad bávara, donde ha anotado más de 35 goles, además de regalar 87 asistencias que le convierten en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Bayern. Siete Bundesligas, seis Supercopas de Alemania, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Champions League son los títulos que ha logrado el metrónomo alemán desde que aterrizara en Múnich.