La chocante confesión de De Paul sobre cómo le maquina la cabeza durante el Mundial: "Es tanta la..."

Después del partido contra México, que contó con una previa muy espesa por la desilusión del debut frente a Arabia Saudita, Lionel Scaloni sorprendió al exponer en público que tanto los jugadores como el cuerpo técnico no la pasaron para nada bien desde lo psicológico; en esa convivencia con la posibilidad de cargar con el fracaso deportivo de ser eliminados en primera ronda. Rodrigo de Paul, con la clasificación a octavos ya abrochada, se refirió al mismo tema del "disfrute y la presión" antes del partido de este sábado ante Australia por los octavos y, al igual que su entrenador, dejó una reflexión fuerte...

uD83DuDCAC "RECIÉN AYER FUE EL PRIMER DÍA QUE PUDE DISFRUTAR"



Rodrigo De Paul habló sobre la presión que significa jugar una Copa del Mundo y confesó: "Es tanta la responsabilidad que no nos permite disfrutar del todo".#TyCSportsMundial pic.twitter.com/J0VDHrfzoI — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2022

Pese a la sonrisa con la que lo dijo, la que lo acompaña cada vez que habla ante los micrófonos, sacudieron sus palabras: "Al principio no disfruté el Mundial, me costó; sobre todo por ese golpe que tuvimos (vs. Arabia). Siendo sincero, con México tampoco, je. ¿Con Polonia? Un poquitito. Recién este jueves fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo, que estuvimos tomando mate con los chicos, que vimos a la familia... La vida son momentos. Me llevo un montón de momentos. Supongo que cuando todo termine y esté más frío le voy a dar valor a lo que estoy viviendo. Pero es tanta la responsabilidad, ilusión y ganas de hacer felices a los argentinos que no nos permite disfrutar del todo. Pero sí que a mí manera lo disfruto".

De no mediar sorpresas, De Paul será titular contra Australia (foto: EFE).

Al margen de este tema emociona, De Paul -un intocable para Scaloni- reconoció al mismo tiempo que tampoco empezó bien la Copa del Mundo desde lo futbolístico y, tras hacer una autocrítica, expresó que siente que su rendimiento en el Mundial "está siendo de menor a mayor".

La Selección argentina, seguramente con De Paul en cancha, volverá a jugar este sábado, ante Australia, por los octavos de final. El partido comenzará a las 16.