La tremenda perlita de Scaloni durante los penales y por qué Samuel lo frenó: "Ya está"

La Selección argentina se consagró campeón del mundo en Qatar luego de un emotivo y cambiante partido. Siempre estuvo arriba en el marcador pero cuando se despertó Kylian Mbappé todo cambió y el duelo se terminó definiendo desde los doce pasos donde la albiceleste se quedó con la victoria ante Francia. Pero durante la tanda de penales se vivió una curiosa situación que tuvo como protagonistas a Lionel Scaloni y Walter Samuel, quien hizo caso omiso a un pedido del entrenador.

Ocurrió luego de que Leandro Paredes anote su ejecución. Al notar que el siguiente remate argentino, si es que el Dibu Martínez no atajaba el cuarto de los galos, era el que podía definir la historia, miró a la mitad de la cancha, se acercó a Samuel y le dijo: "Lautaro el cuarto, que tire". Sin embargo, no recibió la respuesta deseada y el ex Boca lo paró en seco: "Ya está Lio, ya está". Se hizo unos metros hacia atrás y volvió hacia donde estaban sus colaboradores, pero esta vez tapándose la boca.

Lo que intentó el entrenador, con esta sugerencia, es permitirle a Lautaro Martínez cerrar la serie como ya lo había hecho en el encuentro con Países Bajos. Pero todo quedó como estaba estipulado, fue Gonzalo Montiel quien se hizo cargo de la bola caliente y el resto de la historia ya la conocemos.

Remate al palo derecho de Lloris, con mucha calidad, y festejo alocado de un equipo que arrancó con el pie izquierdo pero que de a poco ganó confianza y tuvo entre sus filas a un Lionel Messi determinante, que batió todos los récords posibles y levantó por fin la tan deseada Copa del Mundo.

Argentina obtuvo el tercer título de su historia y quedó por debajo de la línea de Italia y Alemania, que tienen cuatro coronas cada uno. Brasil continúa siendo el país con más Copas del Mundo (5), aunque su última conquista data de Corea del Sur-Japón 2002.