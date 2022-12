Desde Qatar, un ex Boca destruyó a Vignolo tras el título de Argentina: "Vos no sabés nada"

Este domingo, el fútbol argentino escribió una nueva página en su historia. Quizás en la mejor final de toda la historia de los Mundiales, la Selección argentina venció a Francia por penales, luego de igualar 3-3 en los 120 minutos, y bordó a su escudo la tan ansiada tercera estrella.

En medio de los festejos miles de argentinos se tomaron el tiempo de recordar aquellos momentos, años atrás, cuando el periodismo atacó a los jugadores por la falta de resultados en los últimos torneos disputados. Sin ir más lejos, Lionel Scaloni fue duramente criticado cuando recién llevaba sus primeros partidos al frente de la Albiceleste.

Con respecto a esto fue Wanchope Ábila, exjugador de Boca Juniors, quien desde Qatar se encargó de apuntar contra parte del periodismo. El delantero cargó, precisamente, contra Sebastián Vignolo por sus dichos contra el director técnico en la previa de la Copa América 2021.

El delantero utilizó las historias de Instagram.

El Pollo, en su programa F90 de ESPN, había manifestado: "Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América, a morir, con Messi. Si tengo que solo pensar. Pensar, pensar, eh. Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor. Y que después venga lo que tiene que venir”.

Ábila, a través de sus historias de Instagram, liquidó a Vignolo. Compartió el video de aquellos dichos y añadió un particular texto: "No pienses, que vos no sabés nada". Posteriormente, en las imágenes del festejo del estadio Lusail, sentenció: "Siempre del otro lado. Gracias muchachos por esta alegría".