La fuerte autocrítica del Dibu Martínez en medio de los festejos: "Otra vez me..."

Emiliano Martínez fue, una vez más, una de las grandes figuras de la Selección argentina en la definición por penales. El marplatense fue clave, como en el mano a mano ante Países Bajos, de la coronación de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. Post partido, en diálogo con TyC Sports, el Dibu manifestó sus sensaciones.

"Fue un partido de sufrimiento. Otra vez lo teníamos controlado, otra vez dos tiros de mierda y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos es que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2 y nos cobran el penal. Después gracias a Dios saqué el pie. Después hice lo mío, lo que soñé. No tengo palabras", comenzó.

A la hora de recordar la definición por penales, Emiliano Martínez añadió: "Es un momento de tranquilidad que le tengo que dar a mis compañeros. Otra vez me patean tres veces y me hacen tres goles. Podría haber atajado el primero, pero me tiré mal. Después hice todo bien".

Para finalizar, el arquero de la Selección argentina recordó a los suyos minutos después de consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022: "A mi familia. Vengo de un lugar muy humilde. Me fui muy joven a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos".