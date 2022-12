El tremendo elogio de Menotti al cuerpo técnico de Lionel Scaloni: "Yo confiaba mucho porque..."

Al hablar de la Selección argentina en las finales de los Mundiales, es inevitable no nombrarlo. César Luis Menotti, actual Director de Selecciones nacionales, fue el director técnico de la Albiceleste en el Mundial de Argentina 1978, el primero de la historia. A horas del partido decisivo ante Francia, el Flaco habló con diario Clarín y analizó lo que se le viene al equipo de Lionel Scaloni.

En la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, se refirió a la confianza que tenía en la previa del inicio del torneo: "Yo confiaba mucho porque veía cómo se trabajaba, pero sobre todo porque veía cómo era la relación del cuerpo técnico primero. Y después por cómo esa relación se trasladó a los jugadores y como se dio la relación entre ellos".

El DT campeón del Mundial 1978 habló en la previa de la final ante Francia.

A la hora de hablar sobre el juego de la Selección, Menotti destacó: "Juega bien. Y jugar bien es manejar las cuatro acciones que tiene el fútbol; no querramos inventar nada... Se defiende, se recupera, se gesta y se define. No hay otra cosa. Y hay que hacerlo todo al mismo tiempo, manejar bien esas cuatro situaciones. Después, bueno... Pueden aparecer los imponderables que te pueden cambiar un partido y un resultado pero la idea está afirmada en el equipo".

Con respecto a la figura de Lionel Messi, no escatimó en elogios: "Messi juega así; hace lo que hace porque está en su esencia. El tuvo entrenadores extraordinarios, sobre todo en Barcelona. Ahí completó su formación, aprendió, mejoró cosas, pero su esencia es la de siempre. Fijate en el gol que le hace hacer a Julián Alvarez contra Croacia. Ahí le salió el rosarino. De eso hablo cuando hablo de la esencia. Y podría dar ejemplos de otros pero creo que en Messi está el mejor ejemplo".

Para finalizar, Menotrri se refirió a las características del elenco francés: "Tiene talento arriba pero no le tocó todavía un partido de esta naturaleza. Y lo digo aunque sean campeones desde Rusia. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo que te juega a ganar siempre. No les pesa el compromiso. Dije que no tienen debilidades pero ese ir a ganar siempre a veces los deja abiertos y eso te puede favorecer".