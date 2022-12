Mendoza despide el año a lo grande en el hipódromo provincial

El Hipódromo de Mendoza ofrecerá hoy su última función de la temporada 2022. Un total de diez carreras componen un programa por demás interesante. Durante la jornada habrá cinco clásicos (entre carreras cortas y largas) y por ende se espera muy buena concurrencia.

Mucho se ha insistido desde esta columna sobre la importancia de generar programaciones atractivas y esta vez está por demás cumplido el objetivo. Tal vez este buen programa llega en el momento indicado. En primera instancia por el cierre de año y segundo porque la reunión anterior (disputada el pasado jueves) fue una de las peores del 2022. Poco público y pocos caballos buenos, lo que dio como resultado una jornada por demás pobre.

La prueba central del día de hoy será el tradicional Clásico Clausura, el cual se disputa sobre 2000 metros. Este año la prueba llega con un gran número de caballos con posibilidades. La lista está encabezada por el sanjuanino Overlord, quien viene de clasificarse segundo en el Clásico “Laffue” disputado este mes en La Punta. Llega en muy buenas condiciones el pupilo de Juan Manuel Luna y dispuesto a conseguir su primera victoria en nuestros pagos. Le salen al cruce animales muy valiosos de la talle de: Piccolo Veloce (su gente espera mucho de él), Nunca Digas Never (uno que ya ganó en Mendoza y va por más), Up And Down (que viene de ganarle a Témpano Sam) o Pulpinello (que este año fue tercero de Constanzo en el Santo Patrono Santiago).

En el Clásico “Navidad” (1100 metros) asistiremos a un perfecto duelo generacional entre los buenos de: Vaporetto Inc (8 años) y El Lejano (3 años). El primero es el rey indiscutido de este tipo de contiendas. Mientras que el segundo está invicto en dos salidas a la arena y promete ser el nuevo gran velocista del medio. Entre las cuadreras destacamos la última del día (Clásico “Clausura Temporada de Cuadreras 2022”) donde nos jugamos a patas y manos del bueno de Vecinal Key.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 600 metros - 11.30 horas (Concertada)

1-Tardío Cat

2-Luz Cautiva

3-Vasko Americano

4-Juana Justina

5-Soberbia Queen

GANADOR: (5) SOBERBIA QUEEN

ENEMIGO: (1) TARDÍO CAT

SPORT: (4) JUANA JUSTINA

2da carrera - 1300 metros – 12 horas (Perdedoras)

1-Derrochona Soy

2-Luna Rye

3-Es Pingasa

4-Caricó Lef

5-(Inn Art

5ª-(Stormy Savage

6-Queenmiesq (no correrá)

GANADOR: (5a) STORMY SAVAGE y cia.

ENEMIGO: (4) CARICÓ LEF

SPORT: (3) ES PINGASA

3ra carrera - 1200 metros - 12.40 horas (Perdedores)

1-First Montañez

2-Fiestero Hei

3-(Fury's Game

3ª-(Visión Rey

4-Indio Paine

5-Redman

6-(Super Coronado

6ª-(Tout Passe

GANADOR: (6) SÚPER CORONADO y cia.

ENEMIGO: (3a) VISION REY y cia.

SPORT: (4) INDIO PAINE

4ta carrera - 500 metros - 13.20 horas (Concertada)

Clásico: “Fin de Año”

1-Who Made Who

2-Dom Mirsilo

3-Romario

4-Mojito Bay

5-Lactantius

GANADOR: (4) MOJITO BAY

ENEMIGO: (3) ROMARIO

SPORT: (2) DOM MIRSILO

5ta carrera - 1200 metros – 14 horas (Ganadoras de una y dos)

1-Che Carioca

2-Prada Girl

3-Yaguflor Lethal

4-East Prussia

5-Atorranta Island

6-Gracías a la Vida

7-Stormy Bird

GANADOR: (5) ATORRANTA ISLAND

ENEMIGO: (3) YAGUFLOR LETHAL

SPORT: (1) CHE CARIOCA

6ta carrera - 1200 metros - 14.40 horas (Ganadores de una y dos)

1-Bollani

2-Mister Lethal

3-Mem's Rock

4-Un Pando

5-Quiet Serrano

6-Horse And Hearts

7-Valiente Oikos

8-Choise Hero

9-Porchy

10-Valid Rate

11-Paso al Costado

GANADOR: (11) PASO AL COSTADO

ENEMIGO: (2) MISTER LETHAL

SPORT: (9) PORCHY

7ma carrera - 1100 metros - 15.30 horas Clásico: “Navidad”

1-Top Rimoute

2-El Lejano

3-Zaahir

4-Emper Way

5-Vaporetto Inc

6-Market Man

7-Optimist Boy

8-Don Rayito

9-Top Leopard

GANADOR: (5) VAPORETTO INC

ENEMIGO: (2) EL LEJANO

SPORT: (8) DON RAYITO

8va carrera - 2000 metros - 16.20 - Clásico: “Clausura” – Copa: Italo Vidal

1-Guest Seattle

2-Pulpinello

3-All England

4-Adyra

5-Nunca Digas Never

6-Ellider

7-Overlord

8-Up And Down

9-Piccolo Veloce

GANADOR: (7) OVERLORD

ENEMIGO: (9) PICCOLO VELOCE

SPORT: (5) NUNCA DIGAS NEVER

9na carrera - 250 metros - 17.20 horas - Clásico: “Velocidad”

1-Sueño Gris

2-Rayito

3-Peluche

4-Invasor (Pichón)

5-Eustaquio

6-Toay Formivadel Pili (Pili Dash)

GANADOR: (6) TOAY FORMIVADEL PILI

ENEMIGO: (3) PELUCHE

SPORT: (1) SUEÑO GRIS

10ma carrera - 400 metros - 18.10 horas - Clásico: “Clausura Temporada Cuadreras 2022” – Copa: Sr. Matías Salas

1-Juan Chiviro

2-Vecinal Key

3-Gallego Juancho

4-El Gringo

GANADOR: (2) VECINAL KEY

ENEMIGO: (1) JUAN CHIVIRO

SPORT: (3) GALLEGO JUANCHO