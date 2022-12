La cruda sentencia de Dibu Martínez a horas de la final con Francia: "Si no la ganamos..."

Emiliano Martínez, además de ser una de las figuras de la Selección argentina, se está transformando también en referente. Su personalidad lo coloca como un futuro líder dentro del plantel que conduce Lionel Scaloni y también se ha ganado el corazón de los fanáticos que, como hace tiempo no ocurría, posan orgullosos con la camiseta 23 del arquero del Aston Villa.

En diálogo con el diario Olé, el Dibu expresó sentirse feliz de generar ese cariño en la gente, realizó un balance del Mundial y realizó una cruda sentencia sobre la final con Francia. "Yo la pelee de muy chico para irme a Inglaterra, que no me conocían tanto porque no debuté en Independiente y hoy en día estar en el corazón de todos los argentinos es lo que más me enorgullece. Es un orgullo, es un orgullo jugar para este país. Y más con esta clase de jugadores", expresó.

Luego, habló de lo vivido en Qatar: "Con Arabia nos sacamos la presión, México fue muy duro y lo sacamos adelante, con Polonia hicimos un gran partido, con Australia teníamos dominado hasta el final, Holanda casi liquidado también y ante Croacia no quisimos hacer ningún error".

"Desde Arabia que venimos sufriendo, venimos jugando bien y metiendo goles, pero también nos vienen metiendo goles y sufrimos con Australia, con Holanda nos llevaron a los penales en un partido que teníamos controlado. Y ante Croacia, en el entretiempo, dijimos que no nos pase lo mismo, que había que liquidarlo y defensivamente jugamos muy bien", analizó Martínez.

Además expresó que se sienten más fuerte como equipo: "Cada vez estamos mejor. No somos el equipo de la Copa América, no somos el equipo de la Finalissima, creo que estamos un paso por arriba". Y al momento de describir el sentimiento de jugar la final, el Dibu fue tajante: "Es un placer, un orgullo, pero es igual que la Copa América: si no la ganamos no vale nada".