La lapidaria frase de un campeón del mundo con Francia sobre la Selección argentina: "Dieron una imagen de..."

La Selección argentina llegó a la final del Mundial de Qatar 2022 sin dejar dudas sobre su nivel futbolístico. Sin embargo, desde Europa siguen marcando el festejo ante Países Bajos como algo reprochable y que ensucia al deporte. Aunque quedó demostrado ante Croacia y en otras oportunidades que esa situación fue la excepción y no la regla, un campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 dejó una fuerte declaración al respecto.

En la previa a la gran final, Adil Rami, que formó parte del equipo galo que se llevó el Mundial de Rusia 2018, destacó a Lionel Messi, pero aseguró que esta Selección argentina no es de su agrado: "Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina", disparó.

Luego, dio sus razones: "En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio", aseguró el ex Valencia, Marsella y Milán, entre otros.

En Rusia 2018, Rami fue el único jugador de campo en no sumar ni un minuto en la campaña de Francia hacia su segunda Copa del Mundo. Incluso Steve Mandanda, arquero suplente, tuvo participación en uno de los encuentros. En la actualidad, el defensor de 36 años milita en el Troyes de la Ligue 1.

Francia y Argentina definirán al campeón del Mundial de Qatar 2022 el próximo domingo 18 de diciembre. El partido comenzará a las 12 horas de Argentina y tendrá como árbitro al polaco Szymon Marciniak. En cuanto a indumentaria, la Albiceleste y Les Bleus jugarán con sus camisetas tradicionales.