El crudo mea culpa que Fabbiani sintió necesario hacer tras sus lapidarias críticas a Scaloni: "Si Maradona se equivocó..."

A tres días de la final del mundo entre Argentina y Francia, Cristian Fabbiani, hoy director técnico de Deportivo Riestra, de la Primera Nacional, salió a hacer público a través de su cuenta de Instagram un crudo pedido de disculpas al entrenador de la Selección, Lionel Scaloni. El Ogro, cuando integraba el programa ESPN F90, había dicho en la previa a la Copa América 2021, después de dos empates por Eliminatorias, que justo precedieron el certamen continental ganado en el Maracaná, que "Argentina no tenía un técnico capacitado".

El descargo de Fabbiani

La carta de Fabbiani a Scaloni en Instagram.

"Yo siempre critiqué cuando la gente me juzgaba sin conocerme. Equivocarse es humano y yo cometí uno de tantos, por eso quiero pedir disculpas públicamente por mis dichos sobre el actual técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni. Demostró y demuestra ser un ejemplo al mando del seleccionado, impartiendo con claridad y eficiencia su técnica, haciendo oídos sordos a los que muchas veces desconfiaron de su capacidad a la hora de dirigir", expresó Fabbiani, autocrítico.

"El fútbol, como tantas cosas, debe progresar y debemos permitirnos abrir la cabeza a nuevas propuestas. Por algo Tapia lo eligió dándole su voto de confianza para que se hiciera cargo de la Selección. Y no le erró", continuó.

"Hoy muchos debemos dejar los prejuicios de lado y copiar el buen trabajo que hace. No importa el resultado del domingo. El trabajo que viene forjando desde hace tiempo dio sus frutos y hoy todos celebramos gracias a ello. Si Maradona se equivocó, todos podemos hacerlo", concluyó.

Scaloni llevó a la Argentina a la final de Qatar 2022 (foto: EFE).

¿Qué había dicho Fabbiani de Scaloni?

Antes de la Copa América 2021, Fabbiani había sido muy duro con Scaloni: "Los jugadores me encantan, pero después vos tenés que tener un técnico y Argentina no lo tiene. Capaz que, de acá a 10 años, sí. Pero hoy no lo veo capacitado. La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego".

Por suerte, nada de lo que vaticinó el ex River se terminó cumpliendo: la Albiceleste cortó la sequía de 28 años sin títulos en el Maracaná y ahora está a un partido de bordar su tercera estrella de campeón mundial.